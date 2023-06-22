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Сегодня, 13:11

Защитник «Зенита» Чистяков рассказал об ожиданиях от летних сборов

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, как провел отпуск.

«Съездил в Грузию к родственникам моей супруги, побывал в прикольных местах. Был короткий отдых, потом вернулся в Россию, поехал в Пикалево, в родные края — там недельку провел с родными, с друзьями отдохнул и уже потом приехал в Питер, готовился. Недельку-дней десять нужно отдохнуть при выходе в отпуск, а потом уже постепенно нужно подходить к сборам, индивидуально готовиться», — заявил футболист.

Он также рассказал об ожиданиях от начала тренировочного процесса.

«У нас неделя будет подготовиться, втянуться, набрать физику, а потом уже турнир. Турнир, товарищеские игры — лучше, чем просто бегать и тренироваться. Будут спарринги, очень хорошие соперники — «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда». Супер, что такое организовали. Это лучше, чем играть с ребятами из РПЛ, первой лиги. Мы встречаемся с ними и в чемпионате, все знаем. Сейчас мало международных игр, поэтому хорошо, что есть такой турнир. Какой матч больше ждем? У меня в памяти отложился матч с «Фенербахче» в паузу на сборные, хорошая атмосфера была, плюс болельщики. Понятно, что тут будут другие условия, но больше всего жду игру с «Фенербахче», — добавил футболист.

В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 23 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2022/23.

Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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