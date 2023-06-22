«Динамо» объявило о назначении Марцела Лички

Сегодня, 14:00
Как сообщал «СЭ», «Динамо» объявило о подписании контракта с тренером Марцелом Личкой.
Соглашение с 45-летним специалистом рассчитано на сезон-2023/24 с возможностью продления на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.
Также соглашения с бело-голубыми подписали члены тренерского штаба: помощники — Адесойе Ойеволе и брат главного тренера Марио Личка, тренер по физподготовке Евгений Стукалов и аналитик Алексей Радевич.
В сезоне-2022/23 «Оренбург» под руководством чешского специалиста занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Также Личка вывел клуб из первой лиги в сезоне-2021/22.