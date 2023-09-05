Чистяков: «Есть определенные болевые ощущения, которые мешают мне выкладываться на 100 процентов»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о процессе восстановления после травмы.

— Чувствую себя хорошо, но есть определенные болевые ощущения, которые мешают мне выкладываться на 100 процентов в тренировочном процессе и в играх. Мы приняли решение с медицинским и тренерским штабом, что буду набирать через тренировки и как буду готов, так и буду принимать участие в играх. Повторюсь, чувствую себя хорошо, но не до конца. Нужно еще до конца набрать физические кондиции и чтобы не беспокоила меня спина.

— Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями по поводу матча с «Сепаханом» в Иране прошлой зимой. Как это было? Оцените, пожалуйста, соперника.

— Соперник очень хорошего уровня. Мне кажется, та игра не совсем, наверное, у нас получилась. Первый тайм точно. Наверное, потому что мы только готовились к началу чемпионата, не в нужных кондициях были, поэтому, думаю, эта игра будет совсем другая. Плюс мы будем играть дома, при своих болельщиках. Жду, что эта игра получится красивой и очень яркой.

Чистяков получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Из-за этого 29-летний россиянин пропустил 7 последних матчей «Зенита».