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Сегодня, 11:14

Семак рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» с «Сепаханом»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с клубом «Сепахан» рассказал, что думает об уровне азиатского футбола.

— «Сепахан» представляет Азиатскую конфедерацию, участник Лиги чемпионов, равно как и «Аль-Хиляль», в который недавно перешел Малком, Криштьяну Роналду мы тоже прекрасно все знаем. Что вы можете сказать в целом о нынешнем уровне азиатского футбола, в частности, о чемпионате Саудовской Аравии. Как вообще смотрите на него?

— Что касается уровня азиатского футбола, думаю, во многих странах он разный. Конечно, Саудовская Аравия стоит особняком, потому что есть возможность приглашать звезд мирового масштаба. Безусловно, там развитие футбола идет семимильными шагами. С «Сепаханом» мы уже встречались, команда хорошо стартовала: четыре игры, четыре победы. Команда, которая играет в азиатских клубных турнирах. Есть свой почерк. Думаю, им очень интересно встречаться и проводить международные матчи в целом с командами, проповедующими разный игровой стиль. Надеюсь, та пауза, которая есть... Мы посмотрели, какая дата будет удобна для «Сепахана», чтобы они к нам прилетели с ответным визитом. Есть возможность в этот период паузы для сборных команд провести спарринг. На мой взгляд, будет интересный. Какие-то моменты сможем посмотреть, в том числе посмотреть игроков, которые меньше играют в чемпионате.

Игра между «Зенитом» и «Сепаханом» состоится 7 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Первый товарищеский матч между этими клубами прошел 17 февраля 2023 года, тогда петербуржцы на стадионе «Накш-э Джахан» уступили со счетом 0:2.

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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
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16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
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Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
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Рубин – Зенит
 - : -
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