Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Страхиня Эракович: «Мне нравится Петербург. Ощущение, будто живу здесь пару лет»

Гоша Чернов
Корреспондент
Страхиня Эракович.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» рассказал об адаптации к новой команде.

— Ты пробыл в «Црвене Звезде» больше 13 лет. Тяжело ли было решиться на переезд?

— Действительно, когда я принял решение о переходе в «Зенит», то первое время у меня были какие-то странные чувства. Я 22 года прожил со своей семьей в одном городе, а тут — все новое. Но, честно говоря, я быстро ко всему привык. Мне нравится в Санкт-Петербурге. Сейчас у меня уже есть ощущение, будто я провел здесь пару лет, а не месяц.

— А к чему было сложнее всего привыкнуть?

— Единственное, из-за чего было тяжеловато — это отдаление от семьи, от мамы, папы, песика. Но при этом я понимал, что в какой-то момент покину Белград. Сейчас я здесь живу с девушкой, недавно ко мне приезжала мама.

— А что у тебя за пес? Приедет к тебе?

— Его зовут Токио, он живет у нас уже три года. Я каждый день созваниваюсь со своими, и они снимают мне видео о том, как он там живет. Конечно, я бы хотел, чтобы он сюда приехал, но проблема в том, что английских бульдогов самолетом перевозить нельзя, а по земле — очень трудно и далеко. Скучаю по Токио, так как привязан к нему. Но я вообще люблю собак: весной во время матча Кубка Сербии со «Сремской-Митровицей» на поле выбежал пес. Футболисты и судьи растерянно смотрели, пока он гулял по газону, а я понимал, что собака просто перепугана — схватил ее и спокойно вынес за пределы поля.

Страхиня Эракович в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Не знаю ни одного серба, который бы не любил Россию». Сравнения с Видичем, «Спартак»: интервью Эраковича
Футбол
ФК Зенит
Страхиня Эракович
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок ЦСКА Пономарев об игре Фернандеса: «Плевать на этого Марио!»

Эракович — о руке в матче с «Факелом»: «Сначала думал, что будет пенальти»