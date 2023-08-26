Страхиня Эракович: «Мне нравится Петербург. Ощущение, будто живу здесь пару лет»

Сегодня, 10:30
Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» рассказал об адаптации к новой команде.
— Ты пробыл в «Црвене Звезде» больше 13 лет. Тяжело ли было решиться на переезд?
— Действительно, когда я принял решение о переходе в «Зенит», то первое время у меня были какие-то странные чувства. Я 22 года прожил со своей семьей в одном городе, а тут — все новое. Но, честно говоря, я быстро ко всему привык. Мне нравится в Санкт-Петербурге. Сейчас у меня уже есть ощущение, будто я провел здесь пару лет, а не месяц.
— А к чему было сложнее всего привыкнуть?
— Единственное, из-за чего было тяжеловато — это отдаление от семьи, от мамы, папы, песика. Но при этом я понимал, что в какой-то момент покину Белград. Сейчас я здесь живу с девушкой, недавно ко мне приезжала мама.
— А что у тебя за пес? Приедет к тебе?
— Его зовут Токио, он живет у нас уже три года. Я каждый день созваниваюсь со своими, и они снимают мне видео о том, как он там живет. Конечно, я бы хотел, чтобы он сюда приехал, но проблема в том, что английских бульдогов самолетом перевозить нельзя, а по земле — очень трудно и далеко. Скучаю по Токио, так как привязан к нему. Но я вообще люблю собак: весной во время матча Кубка Сербии со «Сремской-Митровицей» на поле выбежал пес. Футболисты и судьи растерянно смотрели, пока он гулял по газону, а я понимал, что собака просто перепугана — схватил ее и спокойно вынес за пределы поля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
5
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -