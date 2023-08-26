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Сегодня, 10:20

Экс-игрок ЦСКА Пономарев об игре Фернандеса: «Плевать на этого Марио!»

Руслан Минаев
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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

«Плевать на этого Марио! Он не играл целый год, сидел в запасе и провел только пять игр за «Интернасьонал». А тут приехал и сразу стал основным игроком. Так не бывает, я не верю в это. Обычно таких наигрывать нужно, раньше были дубли. А сейчас сразу берут куда-то попало», — цитирует Пономарева betonmobile.ru.

Также экс-игрок сборной СССР добавил, что из-за Фернандеса ЦСКА пропускал много голов, так как бразилец не мог не возвращаться в защиту.

В этом сезоне 32-летний защитник провел за «Зенит» 6 матчей.

Источник: betonmobile.ru
Владимир Пономарев (СССР)
Марио Фернандес
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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