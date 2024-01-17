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РПЛ

Сегодня, 18:54

Караваев — о самочувствии после травмы: «Работаю в общей группе, слава Богу, проблем нет»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как для него сложились первые дни учебно-тренировочных сборов в Абу-Даби.

«Потренировались хорошо: утром было много беговой работы, вечером — больше тактики, командные взаимодействия в обороне, в атаке. Ноги постепенно становятся тяжелыми, но это нормально для первых дней сборов», — приводит пресс-служба клуба слова Караваева.

Также он ответил на вопрос о своем самочувствии после травмы.

«Все хорошо, работаю в общей группе. Слава Богу, никаких проблем нет», — добавил футболист.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 17 матчей за сине-бело-голубых, отметившись 3 голевыми передачами.

Первый тренировочный сбор «Зенита» проходит в ОАЭ с 14 по 29 января. Второй и третий сборы петербургская команда проведет в Дохе с 1 по 28 февраля.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-01-17-vyacheslav-karavaev-rabotayu-v-obshchey-gruppe-slava-bogu-problem-net.htm
Вячеслав Караваев
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