Круговой: «Мы все рады за Кузяева, он мечтал попробовать себя в Европе»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Далера Кузяева в французский «Гавр».

«Попрощались ли с Кузяевым? Нет. После последней игры прошлого сезона с «Факелом» он уехал. Ушел по-английски? Он еще вернется (улыбается). Это его мечта была — попробовать себя в Европе, в топовом чемпионате. Мы все за него очень рады. Хочу ли я повторить его путь? Конечно, каждому футболисту хочется попробовать себя в Европе. Поэтому поживем — увидим», — приводят «Известия» слова Кругового.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года, после завершения сезона-2022/23 он стал свободным агентом. В июле 2023 года 30-летний россиянин подписал контракт с «Гавром».