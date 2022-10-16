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Защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил «Ливерпуль» с победой над «Манчестер Сити» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Единственный гол в матче забил форвард мерсисайдцев Мохамед Салах.
«Отличная работа, «Ливерпуль»! Никогда не списывайте эту команду со счетов! Мо Салах — просто ментальный зверь», — написал у себя в Twitter Ловрен.
Ловрен выступал за «Ливерпуль» с июля 2014 года, в августе 2020 года он покинул английский клуб и перешел в «Зенит».
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