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РПЛ

14 декабря, 23:08

Защитник «Зенита» Ренан вместо «Коринтианса» может перейти в «Интернасьонал»

Виктория Кравченко
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан станет игроком «Интернасьонала», сообщает спортивный журналист Густаво Фуртадо.

По данныи источника, футболист должен перейти в команду вместо «Коринтианса». При этом сам защитник хочет вернуться в «Коринтианс».

Ранее «Вест Хэм» планировал купить Ренана, но игрок должен отправиться в аренду в Бразилию, так как из-за санкций перевод финансов из Англии в Россию невозможен.

На данный момент переговоры между «Зенитом» и «Коринтианс» зашли в тупик.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

«Коринтианс» владеет 11 процентами экономических прав на Ренана и имеет возможность получить деньги в случае будущей продажи.

«Зениту» надо продавать Ренана: 25 миллионов евро за лавочника — сделка мечты

ФК Зенит
ФК Интернасьонал
ФК Коринтианс
Роберт Ренан
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