Мелик-Гусейнов включил футболиста «Пари НН» в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Пари Нижнего Новгорода» Давид Мелик-Гусейнов поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Виктор Александров («Пари НН»), Малком («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия / «Зенит»), Джон Кордоба, Никита Кривцов (оба «Краснодар»).