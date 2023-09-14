Защитник «Зенита» Родригао будет готов сыграть с «Локомотивом»

Как стало известно «СЭ», 27-летний защитник «Зенита» Родригао близок к восстановлению после травмы приводящей мышцы бедра и перенесенной в мае операции.

Матч 8-го тура РПЛ против «Рубина», который состоится в воскресенье, 17 сентября, он еще пропустит, а вот в запланированной на 24-е число встрече 10-го тура с «Локомотивом» бразилец должен войти в заявку сине-бело-голубых.

В этом сезоне футболист пока не провел ни одной игры.