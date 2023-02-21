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Сегодня, 15:55

Борис Игнатьев: «Похвально, что Захарян решил остаться в «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на решение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна остаться в московском клубе.

«Похвально, что Арсен Захарян решил остаться в «Динамо». Мне кажется, что его решение обосновано тем, что он мог уйти из клуба, который является одним из приоритетных в российском футболе. Он чувствует, что еще не время для перехода. Игрок не отличается постоянной стабильностью, ему нужно «заматереть». Он должен стать более уверенным и стабильным в своих действиях независимо от уровня соперника и его возможностей.

Арсен в дальнейшем должен переходить туда, где он точно будет играть. С точки зрения психологии он уже привык ко вниманию. Он это заслужил в российском чемпионате. Поиграв в «Динамо», став «мужчиной» с точки зрения волевых проявлений и характера и закрепив все свои навыки большого игрока, он может перейти в топ-клуб и дальше совершенствоваться в развитии своего мастерства», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.

Ранее 19-летний футболист заявил, что не рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай».

Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-obyasnil-pochemu-zaharyan-reshil-ostatsya-v-dinamo
Арсен Захарян
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
Борис Игнатьев
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