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Сегодня, 16:35

«Зенит» стал вице-чемпионом Молодежной футбольной лиги

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Петербургский «Зенит» завоевал серебряные медали чемпионата Молодежной футбольной лиги (МФЛ), обыграв в заключительном туре калининградскую «Балтику» (4:2).

У победителей дубль оформил Никита Вершинин (37-я и 81-я минуты), по голу на счету у Никиты Базилевского (23-я) и Станислава Лапинского (28-я).У гостей отличились Кирилл Степанов на 25-й и Артем Бабчук на 55-й минутах.

«Зенит» занял 2-е место в МФЛ, набрав 46 очков. Победителем турнира с 52 очками стал московский «Локомотив». футболисты «Ростова» замкнули тройку призеров, уступив питерцам по дополнительным показателям.

Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
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