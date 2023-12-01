«Зенит» стал вице-чемпионом Молодежной футбольной лиги

Петербургский «Зенит» завоевал серебряные медали чемпионата Молодежной футбольной лиги (МФЛ), обыграв в заключительном туре калининградскую «Балтику» (4:2).

У победителей дубль оформил Никита Вершинин (37-я и 81-я минуты), по голу на счету у Никиты Базилевского (23-я) и Станислава Лапинского (28-я).У гостей отличились Кирилл Степанов на 25-й и Артем Бабчук на 55-й минутах.

«Зенит» занял 2-е место в МФЛ, набрав 46 очков. Победителем турнира с 52 очками стал московский «Локомотив». футболисты «Ростова» замкнули тройку призеров, уступив питерцам по дополнительным показателям.