Источник: «Зенит» готовит новое предложение в размере 45 миллионов евро за Нереса

«Зенит» не оставляет попыток оформить переход вингера «Бенфики» Давида Нереса. Как сообщает Diario de Transferencias со ссылкой на CNN Portugal, петербуржцы готовят новое предложение португальскому клубу в размере 45 миллионов евро.

Ранее «Зенит» предложил за 26-летнего бразильца 35 миллионов, но получил отказ. Издание A Bola отмечало, что сам Нерес тоже не собирается переходить в российский клуб.

В прошедшем сезоне вингер провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.