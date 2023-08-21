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Сегодня, 16:46

Балахнин оценил перспективы лидирующих «Краснодара» и «Урала» в текущем сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин предположил, как долго смогут удерживать свои лидирующие позиции «Краснодар» и «Урал» в турнирной таблице РПЛ.

«Трудно предположить, сохранят ли нынешние лидеры чемпионата РПЛ свои позиции по итогам первого круга. Особенно это касается «Урала». Думаю, команда Виктора Гончаренко не выдержит лидерского темпа. А что касается «Краснодара», то он может побороться за призовые месте и по итогам всего сезона. И по составу, и по уровню клубной инфраструктуры кубанцы по праву лидируют в турнирной таблице. Сейчас набирает обороты «Зенит». Это очевидно. «Спартак» тоже продолжит сражаться за место на вершине. Борьба за чемпионство вспыхнет и будет упорной», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

По итогам пяти туров в чемпионате России лидирует «Краснодар», имея в активе 13 очков. Вторую строчку занимает «Урал», набрав такое же количество очков. Следом расположились «Динамо» и «Зенит» (по 10 очков).

6-й тур РПЛ пройдет с 25 по 27 августа.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11081225-balahnin-ocenil-perspektivy-lidiruyuschih-krasnodara-i-urala-v-sezone.html
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
Сергей Балахнин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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