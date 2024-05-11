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Сегодня, 14:57

«Зенит» хочет подписать капитана «Альмерии» для усиления позиции центрального полузащитника

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Петербургский «Зенит» намерен подписать капитана «Альмерии» Лукаса Робертоне, поскольку по-прежнему хочет усилить позицию центрального полузащитника, сообщает Legalbet.

Сине-бело-голубые стали рассматривать кандидатуру аргентинского хавбека после срыва перехода полузащитника «Америки» Альваро Фидальго в зимнее трансферное окно.

«Альмерия» по итогам нынешнего сезона вылетит из Ла Лиги. Команда набрала 17 очков в 34 турах. В связи с этим сумма трансфера Робертоне в «Зенит» может оказаться незначительной. Полузащитник выступает за «Альмерию» с 2020 года. В этом сезоне 27-летний аргентинец отдал пять голевых передач в 30 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 млн евро.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Зенит
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