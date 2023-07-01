Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:28

«Зенит» планирует выручить с продажи Клаудиньо как минимум 17 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Зенит» намерен получить от продажи полузащитника Клаудиньо от 17 до 18 миллионов евро, сообщает Globo.

По информации издания, бразильский клуб будет пытаться договориться на меньшую сумму, но понимает, что переговоры с «Зенитом» будут непростыми.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» уже договорился с игроком об условиях контракта. Сам игрок смотрит на переезд в Бразилию с опитимизмом.

26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2022/23 он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
11
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Сельта» посвятила Карпину пост в соцсети, назвав дуэтом мечты их связку с Мостовым
Черчесов: «До конца матча не был уверен в победе России над Испанией на ЧМ-2018»
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
За месяц в России подорожали четыре комплектации автомобилей
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанаты раскритиковали решение «Спартака» поздравить Бакаева с днем рождения: «Не забудьте Дзюбу»

ЦСКА объявил о возвращении в расположение команды Роши, Мойзеса и Зайнутдинова