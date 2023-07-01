«Зенит» планирует выручить с продажи Клаудиньо как минимум 17 миллионов евро

«Зенит» намерен получить от продажи полузащитника Клаудиньо от 17 до 18 миллионов евро, сообщает Globo.

По информации издания, бразильский клуб будет пытаться договориться на меньшую сумму, но понимает, что переговоры с «Зенитом» будут непростыми.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» уже договорился с игроком об условиях контракта. Сам игрок смотрит на переезд в Бразилию с опитимизмом.

26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2022/23 он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.