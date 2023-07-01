«Зенит» планирует выручить с продажи Клаудиньо как минимум 17 миллионов евро

Сегодня, 12:28
«Зенит» намерен получить от продажи полузащитника Клаудиньо от 17 до 18 миллионов евро, сообщает Globo.
По информации издания, бразильский клуб будет пытаться договориться на меньшую сумму, но понимает, что переговоры с «Зенитом» будут непростыми.
Ранее сообщалось, что «Фламенго» уже договорился с игроком об условиях контракта. Сам игрок смотрит на переезд в Бразилию с опитимизмом.
26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.
В сезоне-2022/23 он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.