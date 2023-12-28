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Сегодня, 10:17

Источник: «Зенит» согласовал трансфер форварда «Палмейраса» Артура

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Форвард «Палмейраса» Артур.
Фото Global Look Press
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Форвард «Палмейраса» Артур близок к переходу в «Зенит», сообщает журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале

По данным источника, вопрос о переходе игрока в питерский клуб практически решен. «Палмейрас» просит за нападающего около 15 миллионов евро.

Действующий контракт 25-летнего Артура с бразильским клубом рассчитан до декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

В 2023 году Артур забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи в 57 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах и стал чемпионом Бразилии.

Футбол
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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