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Сегодня, 11:05

Канчельскис назвал Головина и Тюкавина лучшими российскими футболистами в 2023 году

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал «СЭ» лучших российских футболистов в 2023 году.

«Мне очень понравились Головин и Тюкавин. Но нужно смотреть по целому сезону, а не по году. На данном этапе Тюкавин и Головин лучшие, но никто не знает, что будет весной», — сказал Канчельскис «СЭ».

В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. В начале декабря форвард продлил контракт с бело-голубыми до конца июня 2028 года.

Головин в этом сезоне провел 15 матчей за «Монако», забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Александр Головин
Андрей Канчельскис
Футбол
Константин Тюкавин
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