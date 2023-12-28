Крунич: «Я в принципе жалею, что ушел из России»

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Экс-полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич считает, что стал русским человеком.
«Я в принципе жалею, что ушел из России. Мне так нравится эта страна. В то время, когда я проживал свои лучшие годы и становился человеком, меня развивал русский менталитет. Понимаете?
Когда я приехал обратно в Боснию, я понял, что мои менталитет и характер уже не боснийские, а русские. Я стал русским человеком. В Боснии я не могу жить полноценно, в отличие от России», — цитирует Metaratings.ru Крунича.
Крунич за карьеру сыграл 96 матчей в чемпионате России. Сейчас он работает тренером в «Железничаре».