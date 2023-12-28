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Крунич: «Я в принципе жалею, что ушел из России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич считает, что стал русским человеком.

«Я в принципе жалею, что ушел из России. Мне так нравится эта страна. В то время, когда я проживал свои лучшие годы и становился человеком, меня развивал русский менталитет. Понимаете?

Когда я приехал обратно в Боснию, я понял, что мои менталитет и характер уже не боснийские, а русские. Я стал русским человеком. В Боснии я не могу жить полноценно, в отличие от России», — цитирует Metaratings.ru Крунича.

Крунич за карьеру сыграл 96 матчей в чемпионате России. Сейчас он работает тренером в «Железничаре».

Источник: https://metaratings.ru/news/branislav-krunich-zhaleyu-chto-ushel-iz-rossii-mne-nravitsya-eta-strana-319491/
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