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Сегодня, 16:30

«Зенит» — «Спартак»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

Александр Соболев и Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 7 мая, состоится матч 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В первом круге «Зенит» победил «Спартак» со счетом 2:1. В рамках РПЛ красно-белые не выигрывали у петербуржцев с конца 2017 года.

В этой игре команда Сергея Семака может оформить чемпионский титул. Чтобы выиграть золотые медали РПЛ, «Зениту» нужно победить красно-белых, либо сыграть вничью и ждать, что ЦСКА (48 очков) не победит «Оренбург».

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Зенит» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «Спорт-Экспресс» по этой ссылке и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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