Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:58

«Зенит» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Мостовой, Малком, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мантуан, Сергеев.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Каштанов, Влут, Ранджелович.

Запасные: Баклов, Мамин, Гогличидзе, Эмерсон, Мосин, Подберезкин, Железнов, Цулукидзе, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Татаринов.

Матч «Зенит» — «Урал» начнется в 19.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Абаскаль: «Промес почувствовал дискомфорт, едва появившись на поле. Скоро проведем обследование»
Абаскаль жестко высказался о судействе в матче «Спартак» — «Ахмат»
Абаскаль: «У «Спартака» было много возможностей. «Ахмат» приехал за ничьей и добился ее»
Алаев допустил изменение формата Суперкубка России: «Пример — финал четырех в Испании»
Ташуев о матче со «Спартаком»: «Довольны игрой в обороне и недовольны атакующими действиями»
Стрепетов заявил, что возникают вопросы к главному тренеру «Динамо» по игре с «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Ахмат»: Мозес впервые с августа прошлого года вышел на поле

Орещук: «Зениту» нужно бояться Дзюбу, он разыгрался»