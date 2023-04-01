Сегодня, 17:58
«Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Мостовой, Малком, Кассьерра.
Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мантуан, Сергеев.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Каштанов, Влут, Ранджелович.
Запасные: Баклов, Мамин, Гогличидзе, Эмерсон, Мосин, Подберезкин, Железнов, Цулукидзе, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Татаринов.
Матч «Зенит» — «Урал» начнется в 19.00 по московскому времени.