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Сегодня, 16:35

«Зенит» выиграл дело у «Юргордена» в Палате по разрешению споров ФИФА

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Александр Васютин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск «Зенита» к «Юргордену» по поводу вратаря Александра Васютина. Сезон-2021/22 футболист провел в аренде в шведской команде, но она не заплатила сине-бело-голубым — согласно договору между сторонами, сумма составляла порядка 400 тысяч евро.

Питерцы обратились в орган Международной федерации футбола, который постановил:

— Клуб из Стокгольма должен в течении 45 дней погасить весь долг перед чемпионом России и выплатить ФИФА штраф;

— Если оплата будет задержана, то «Юргордену» запретят вести трансферную деятельность в течение двух ближайших «окон».

Таким образом, «Зенит» создал прецедент по защите своих интересов в нынешней непростой международной ситуации.

Александр Васютин
Футбол
ФК Зенит
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