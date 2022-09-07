«Зенит» занял второе место среди клубов с наибольшим количеством просмотров в Тик-Ток в августе

7 сентября, 18:59
«Зенит» вошел в пятерку самых просматриваемых клубов мира в социальной сети Тик-Ток в августе, сообщает Telegram-канал питерцев со ссылкой на Deportes&Finanzas.
Клуб из Санкт-Петербурга расположился на втором месте со 151 миллионом просмотров. Лидирует «Барселона» — 175 миллионов просмотров.
В пятерку также вошли «ПСЖ» (148 миллионов), «Реал» (117 миллионов) и «Рома» (115 миллионов).
В текущем сезоне РПЛ «Зенит» лидирует с 20 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования