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22 мая, 23:58

Жена Соболева: «Муж тренировался с переломом и перенес операцию, чтобы сыграть с ЦСКА»

Мария Гусева
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Елена Соболева, жена форварда «Спартака» Александра Соболева, сообщила, что футболист тренировался с травмой перед матчем 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Был жуткий перелом пальца после игры с «Химками». Муж неделю тренировался с переломом и перенес операцию, чтобы сыграть вчерашнюю игру. Ты — мой личный герой», — написала Елена Соболева в социальной сети.

В сезоне-2022/23 Соболев провел 26 матчей в РПЛ, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
21
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