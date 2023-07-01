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Сегодня, 04:05

Жиго: «Каждый раз отвечаю Рибалте, что «Спартак» — лучший клуб России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о совместной работе с Хавьером Рибалтой, который перебрался из «Зенита» в «Марсель» на пост спортивного директора.

— Да, мой новый начальник, — цитирует Sport24 Жиго. — Он же из «Зенита». И это большая проблема. Недавно он подшучивал надо мной, когда «Зенит» на последней минуте обыграл «Спартак» и стал чемпионом. Но окей. «Спартак» все равно лучше.

— Когда я готовился к интервью, он сказал: «Спроси у Самюэля, как часто я ему напоминаю, какой клуб лучший в России».

— Кажется, каждую неделю он мне об этом говорит. Но каждый раз я отвечаю, что «Спартак» — лучший клуб России.

— Подкалываете друг друга?

— Да, постоянно. Каждую неделю. Но он знает, что «Спартак» лучше «Зенита», — рассказал Жиго в беседе с корреспондентом Sport24 Владимиром Колосом.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-30-zhigo-ribalta-mne-kazhduyu-nedelyu-govorit-chto-zenit-luchshiy-klub-rpl-no-ya-yemu-otvechayu-chto-eto-spartak
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