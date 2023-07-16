Жоаозиньо: «Про Россию не скажу ни единого плохого слова!»

Экс-футболист «Сочи» Жоаозиньо ответил на вопрос «СЭ», хотел бы он жить в России после завершения карьеры.

«Россия много мне дала в футбольном плане и в жизненном. Я только благодарю за все. Ни скажу ни единого плохого слова, только хорошее! Хотел бы я жить в России после завершения карьеры? Я пока не могу ответить на этот вопрос. Пройдет время, тогда посмотрим. Пока я в Бразилии, а через два-три года буду решать», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Бразилец выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год. С 2018 по 2020 год полузащитник защищал цвета московского «Динамо». С 2020 по 2023 год Жоаозиньо был игроком «Сочи». В августе 2016 года футболист получил паспорт РФ.