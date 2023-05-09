Жоазиньо объяснил спад «Сочи»: «Наверное, много тренеров поменяли»

Полузащитник «Сочи» Жоазиньо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему команда не может повторить результат прошлого сезона, когда команда во главе с Владимиром Федотовым оказалась на второй строчке в РПЛ.

— Почему не удается повторить результат прошлого сезона, были серебряные медали с Федотовым?

— Не знаю, что-то не удается, может быть, тренеров много поменяли.

— Думали о том, что будет после вашей карьеры?

— Пока не думаю, рано еще.

— Сколько вы готовы играть?

— Не знаю, все зависит от моего состояния.

— Некоторые до 40-45 играют.

— До 40 буду (смеется).

«Сочи» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 34 очка за 26 туров.