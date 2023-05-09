Жоаозиньо: «Я хочу остаться в «Сочи», но переговоров о продлении контракта еще не было»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал, что клуб на данный момент не ведет с ним переговоров о продлении контракта.

«Переговоров о продлении контракта с «Сочи» еще не было, — цитирует «РБ Спорт» Жоаозиньо. — Почему? Не знаю, пока ждем окончания сезона. Конечно, хотел бы, чтобы переговоры начались — я хочу остаться в «Сочи». С другими клубами я пока не контактировал».

Жоаозиньо выступает за «Сочи» с лета 2020 года. Контракт 34-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2023 года.

В этом сезоне Жоаозиньо провел 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.