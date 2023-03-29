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Сегодня, 14:06

Главный тренер «Торпедо» Клотет: «Считаю Гвардиолу одним из самых талантливых тренеров в мире»

Константин Белов
Корреспондент
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Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

— Можно ли вас называть Пепом? Будете показывать такой же футбол, как Гвардиола?

— У нас в Испании всех, кого зовут Жозеп, можете называть Пепом. Касаемо Гвардиолы — считаю его одним из самых талантливых тренеров в мире. Он поменял игру в Испании и во всей Европе. Благодарен ему за то, что он делает, как тренер. Это помогает поднимать уровень от низших до высших ступеней. Не так много тренеров в мире, которые могут менять игру в целом. Он всегда делает все лучшее для клуба. Я счастлив, что мы оба из Каталонии, это очень важно.

— Готовы ли вы сделать такую же прическу, как Гвардиолы, если команда останется в РПЛ в следующем сезоне?

— Не могу представить себя лысым. Я не говорю «нет». Посмотрим. Для начала нужно решить задачу.

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 20 туров.

Хосеп Гвардиола
Футбол
РПЛ
ФК Манчестер Сити
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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