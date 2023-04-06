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Зуев — о назначении Юрана в «Нижний Новгород»: «Порадовался за Сергея Николаевича»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Порадовался за Сергея Николаевича. По-человечески хорошо к нему отношусь. А так это сейчас наши конкуренты. Не так много удалось с ним поработать, поэтому не знаю всех его методов», — сказал Зуев.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками после 21 тура.

Александр Зуев
Сергей Юран
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
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