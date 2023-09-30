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Сегодня, 20:30

Зырянов: «Семак — лучший тренер РПЛ? Сергей Богданович всегда лучший»

Алина Савинова
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Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал, что поддерживает связь с Сергеем Семаком, который возглавляет «Зенит».

«Бывает иногда. Поздравляю его с победами, как и он меня. У нас не так их много, чуть меньше, чем у «Зенита», но все равно бывают. Тем приятнее получить поздравления от Сергея Богдановича», — приводит «РБ Спорт» слова Зырянова.

Также он ответил на вопрос, является ли Семак лучшим тренером РПЛ на данный момент.

«Боже упаси, Сергей Богданович всегда лучший», — добавил специалист.

Зырянов выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он стал трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры игрока Зырянов работал в «Зените-2», а также тренировал молодежный состав петербургского клуба.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Сине-бело-голубые под его руководством пять раз подряд выигрывали чемпионат России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-zy-ryanov-semak-luchshij-trener-rpl-sergej-bogdanovich-vsegda-luchshij/
Константин Зырянов
Сергей Семак
ФК Зенит
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