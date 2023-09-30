Наумов охарактеризовал игру «Локомотива» в матче с «Пари НН»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от встречи команды с «Нижним Новгородом» (1:0).

«Очень трудная, но хорошая и заслуженная победа «Локомотива». Как настоящий паровоз, он потихоньку начинает набирать обороты. И еще есть кому прибавлять в составе. Это и Жемалетдинов, и Миранчук, и Пиняев. У команды уже просматривается рисунок игры. Дальше должно быть только лучше», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

«Локомотив» с 18 очками вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Уралом». «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 10 матчах. В 11-м туре нижегородцы 8 октября примут «Крылья Советов».