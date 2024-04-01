В пользу «Спартака» не назначили пенальти, «Локо» не оставили в меньшинстве. Как работали судьи в 22-м туре РПЛ?

В пользу «Спартака» в матче с «Уралом» не назначили пенальти

Очередной тур чемпионата России снова запомнится и ошибками арбитров, и традиционным недовольством их решениями. А еще тем, что вдруг стали невозможны объявления рефери по стадиону. Едва начавшийся эксперимент непонятным образом приостановился. Эксперт «СЭ» — о том, как работали судьи в минувшие выходные.

Сбор

22-й тур проходил сразу после сбора арбитров РПЛ, которые приехали на пару дней в Москву и в прошлый четверг прослушали лекции сербских руководителей департамента судейства. Как сообщил сайт РФС, в семинаре участвовали 28 судей, 42 ассистента, 7 видеоарбитров (ВАР) и 5 ассистентов видеоарбитров (АВАР). Говорят, не пригласили тех, кто еще недавно неизменно работал на таких занятиях: Николая Иванова, Антона Аверьянова и Кирилла Верхолетова. Официальной информации на этот счет нет, потому пока будем считать это слухом, равно как и разговоры об их будущем.

«Спартак» — «Урал». Молчание видеоассистентов Опейкиной и Фисенко

На 72-й минуте матча «Спартак» — «Урал» (0:0) судья Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. Видеоассистенты Вера Опейкина и Андрей Фисенко провели проверку, но не стали вмешиваться в действия судьи и исправлять его решение. Решение фактическое — звать арбитра к монитору не следовало, было достаточно убедиться, где произошло нарушение правил.

Фол Дениса Кулакова.

В итоге же Денис Кулаков избежал заслуженного наказания в виде 11-метрового удара. Дело в том, что капитан «Урала» совершил фол против Антона Зиньковского, ударив его шипами по голеностопу. Произошло это на линии штрафной площади. Эта линия является частью штрафной площади. Соответственно, нарушение правил, совершенное на этой линии, карается назначением не штрафного удара, а пенальти.

Фол Дениса Кулакова.

«Локомотив» — «Краснодар». Безбородов не удалил Ненахова

В игре «Локомотив» — «Краснодар» (1:1) допущена ключевая ошибка. На 45-й минуте судья Владислав Безбородов не увидел всех деталей единоборства Максима Ненахова и Джона Кордобы и не вынес предупреждение защитнику железнодорожников. Для Ненахова, который сыграл в мяч правой рукой, оно стало бы вторым в этой игре, и ему пришлось бы покинуть поле.

Джон Кордоба и Максим Ненахов.

Безбородов по-своему вышел из ситуации, поговорив с первым ассистентом Дмитрием Ермаковым и назначив штрафной удар в другую сторону — в пользу «Локомотива». Таким образом, Ненахов избежал наказания и продолжил матч.

Видеоассистенты Андрей Фисенко и Роман Галимов не имели права вмешаться, потому что речь шла о предупреждении, а не удалении за лишение соперника явной возможности забить гол.

Фол Никиты Кривцова.

А вот на 11-й и 25-й минутах рефери в ключевых эпизодах принял верные решения. Сначала он не удалил, а только предупредил игрока «быков» Никиту Кривцова. Тот попытался в подкате выбить мяч у Максима Глушенкова и сбил его за пределами штрафной площади. В этой ситуации нет оснований считать, что сфоливший лишил соперника явной возможности забить гол, потому что такой возможности у железнодорожника не было — его успевал перекрыть другой игрок гостей.

Фол Евгения Морозова.

Правильно поступил судья, оценив фол Евгения Морозова желтой, а не красной карточкой. Защитник задержал Джона Кордобу рукой, но не лишил его явной возможности забить гол, а только сорвал перспективную атаку. И в этом случае нападающего успевал перехватить другой защитник.

«Крылья Советов» — «Зенит». Артур находился за линией офсайда

В середине первого тайма матча «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1) Артур сравнял счет. При этом возникли сомнения в правильности решения бригады судей, засчитавших взятие ворот.

Дело в том, что эпизод в штрафной площади самарцев можно оценить двояко.

23-я минута. Спорная ситуация в штрафной «Крыльев Советов». Вскоре мяч окажется у Артура, и он откроет счет.

Мяч в направлении Артура полетел после единоборства Матео Кассьерры с Александром Солдатенковым. Если в мяч сыграл головой только защитник, таким образом сделав скидку сопернику, тогда положение «вне игры» не зафиксировано правильно, хотя Артур и оказался за линией офсайда. В этом случае гол засчитан верно.

Но могло показаться, что в мяч сначала сыграл Кассьерра, а уже затем он коснулся головы Солдатенкова и полетел к Артуру. Тогда следовало зафиксировать офсайд, взятие ворот отменить и назначить свободный удар в сторону ворот «Зенита».

Видеоассистенты Сергей Иванов и Сергей Цыганок провели проверку, после чего решение засчитать гол было подтверждено. Счет сравнялся.

Назначения

Не раз отмечали особенности назначений рефери в чемпионате России-2023/24. И сейчас есть о чем написать.

Отстранением (неназначением) наказаны пять судей РПЛ: Ян Бобровский, Артем Любимов, Роман Сафьян, Сергей Чебан и Павел Шадыханов.

Очевидно, что Чебан и Шадыханов отстранены за кубковый матч «Родина» — «Урал». На этой игре они работали видеоассистентами. При этом судья той встречи Сухой получил назначение в 22-м туре.

Фисенко продолжает собирать двойные назначения. В 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 и 22-м турах он по два раза приходил в московский ВАР-центр. При этом Фисенко, как и Опейкина, не работают судьями в премьер-лиге и первом дивизионе.

В очередной раз в отношении арбитров и ассистентов не соблюдается принцип неповторяемости. Так, например, Евгению Буланову дали всего шесть назначений в роли судьи в чемпионате России-2023/24. Четыре из них пришлись на игры с участием «Факела».

У ассистента Варанцо Петросяна три из трех последних матчей — с участием «Зенита».

У ассистента Дмитрия Жвакина три из четырех последних матчей — с участием «Оренбурга».

А у Виталия Мешкова три из четырех последних матчей — с участием «Рубина».

«Балтика» — «Пари НН». Кукуляк не увидел фол Гоцука

На 83-й минуте матча «Балтика» — «Пари НН» (2:0) судья Евгений Кукуляк не увидел, что Кирилл Гоцук совершил серьезное нарушение правил в борьбе с Джоэлом Фамейе. Не помог арбитру и его ассистент Максим Ковалев.

Кукуляк поначалу сделал жест рукой в другую сторону и не собирался применять к Гоцуку дисциплинарную санкцию.

Первоначальная реакция Евгения Кукуляка.

Капитан нижегородцев избежал бы заслуженного наказания, если бы на матче не работали видеоассистенты. После вмешательства Кирилла Левникова и Игоря Панина и просмотра видеозаписи рефери через две минуты после фола исправил свою ошибку, достал красную карточку и удалил нижегородца.

Фамейе при этом не смог продолжить матч и был заменен.

Фол Кирилла Гоцука.

«Факел» — «Оренбург». Буланов застрял в центре поля

На 47-й минуте матча «Факел» — «Оренбург» (0:0) Буланов неверно оценил ситуацию, застрял в центре поля и не увидел, что в штрафной площади гостей Евгений Марков с фолом отобрал мяч у Данилы Хотулева и открыл счет.

Не помог судье и его первый ассистент Дмитрий Жвакин.

Единоборство Евгения Маркова и Данилы Хотулева.

Коллег спасли видеоассистенты Евгений Турбин и Владимир Сельдяков, дебютировавший в РПЛ как АВАР. После их проверки и очень быстрого просмотра видеоповтора Булановым взятие ворот «Оренбурга» было правильно отменено.

Фол Евгения Маркова.

Решение судья изменил, но об этом, как и Кукуляк, не объявил по стадиону. Позднее на телеэкране появились сообщения «неисправность системы объявлений решений судей» и «не используется система объявлений решений судей». Понимайте как хотите: система и не должна была применяться или же что-то вышло из строя. Ничего страшного: жили без этого бесполезного новшества — проживем и теперь.