«Телега против самолета». 4:1! Первая победа ЦСКА над «Спартаком» в российской истории

25 лет назад ЦСКА одержал первую победу над «Спартаком» в российской истории

25 лет назад, 26 сентября 1998 года, ЦСКА одержал первую в российской истории победу над «Спартаком». Та виктория навсегда останется в памяти армейских болельщиков — 4:1!

ЦСКА — «Спартак» — 4:1 (2:0)

Голы: Хомуха, 15 (1:0). Филиппенков, 25 (2:0). Бородкин, 54 (3:0). Хомуха, 87 (4:0). Робсон, 90 (4:1).

ЦСКА: Новосадов, Боков, Варламов, Минько, Семак, Корнаухов, Хомуха, Бородкин (Гришин, 83), Цаплин, Кулик (Герасимов, 88), Филиппенков (Савельев, 72).

«Спартак»: Филимонов, Горлукович, Хлестов, Парфенов, Бушманов, Ананко, Баранов, Писарев, Канищев (Робсон, 53), Самарони, Тихонов.

Титова и Цымбаларя «сняли с пробега»?

Во втором круге чемпионата России-1998 ЦСКА совершил настоящее чудо. После 15 туров команда находилась на 14-м месте. На роль спасителя армейцев выбрали наставника «Черноморца» Олега Долматова. И специалист совершил невозможное. В 11 матчах ЦСКА одержал 10 побед, забив 20 мячей и пропустив всего два. К дерби со «Спартаком» в 26-м туре красно-синие подошли уже на втором месте. Правда, отставание от красно-белых все равно было довольно внушительным — 9 очков.

Накануне дерби специалисты считали фаворитом именно ЦСКА. «Спартак» понес серьезные кадровые потери. Во встрече с «Ростсельмашем» по 4-й желтой карточке получили Титов и Цымбаларь. По этому поводу в кулуарах многие говорили о «дружеских отношениях» начальника команды ЦСКА Авалу Шамханова и арбитра матча «Спартак» — «Ростсельмаш» Лом-Али Ибрагимова, что якобы и позволило ослабить красно-белых накануне главного матча сезона.

Все гадали, каким образом Олегу Романцеву удастся с наименьшими потерями компенсировать отсутствие ведущих хавбеков. Тренерский штаб чемпионов России выбрал пару экс-армейцев Бушманов — Самарони (первый действовал на позиции опорного полузащитника, бразилец — под нападающими).

Радость армейцев после гола в ворота «Спартака» в 1998 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Долматов просил прессинговать 15 минут. Нас хватило на весь тайм»

С первых же минут стало ясно — у красно-белых в центре поля не получается ничего. Долматов потом заметил: «Спартак» привык играть у штрафной противника, но никак не приучен действовать на своей половине. Он не мог отказаться от своей игры, и мы этим неплохо воспользовались. В частности, с помощью прессинга".

Армейцы открыли счет на 15-й минуте. Варламов выполнил длинный пас на 40 метров. Мяч перехватил Бушманов, но сбросил его головой мимо неосмотрительно вышедшего из ворот Филимонова прямо на ход Хомухе. 1:0.

Через 10 минут Цаплин ворвался по левому краю в штрафную, обыграл Парфенова с Барановым и вывел на удар Кулика. Форвард угодил в штангу, но первым на добивании оказался Филиппенков. 2:0.

— Долматов говорил, что нужно сразу же подавить соперника, постараться забить быстрый гол. На прессинг отводилось минут 15, а дальше по ситуации. Мы выдержали весь первый тайм, — заметил после игры защитник красно-синих Минько.

До перерыва «Спартак» огрызнулся лишь однажды. Самарони после заброса Тихонова отклеился от опекуна и пробил головой. Мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

Сергей Филиппенков забивает гол в ворота Александра Филимонова. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Аплодисменты Долматову

Все было кончено на 54-й минуте. Хомуха подал угловой. Спартаковцы вынесли мяч на Бородкина, который сразу решился на удар и не прогадал: мяч влетел в ворота впритирку со штангой. 3:0. Армейцы не сбавляли оборотов и раз за разом ставили в тупик оборону чемпиона страны. Семак затянул с выстрелом, и его накрыл Горлукович. Чуть позже капитан армейцев из убойной позиции послал мяч выше цели. Кулик перемудрил и вместо того, чтобы самому завершить добротную атаку, отдал безадресный пас.

И все-таки ЦСКА своего добился. Со стандарта. Хомуха ювелирно исполнил штрафной, перекинув «стенку» — 4:0. Спартаковцы сподобились лишь на гол престижа в исполнении Робсона.

«ЦСКА прессинговал на протяжении всех 90 минут так, что дух захватывало. Как же команда должна быть готова физически, чтобы настолько неутомимо «накрывать» соперника на чужой половине поля!» — восхищался корреспондент «СЭ».

«ЦСКА играл в гораздо более современный футбол, чем «Спартак», — сказал после игры бывший защитник красно-белых, лучший футболист СССР-1972 Евгений Ловчев. — Разница в скоростях была такова, что, образно выражаясь, можно сказать: телега противостояла самолету».

Когда Долматов пришел на послематчевую пресс-конференцию, его встретили аплодисментами. Затем они звучали еще несколько раз.

— Сегодня ЦСКА оказался сильнее «Спартака». Но при этом мы понимаем, что у соперника не было двух лучших игроков. Из-за отсутствия Титова и Цымбаларя матч, несомненно, обеднел. Играй они — и встреча наверняка оказалась бы еще более яркой.

— За счет чего ЦСКА имел очевидное преимущество в «физике»?

— Честно говоря, даже не знаю. Готовясь к этому матчу, мы почти в два раза снизили привычные для игроков нагрузки. Да и вообще в течение этой недели я старался их поменьше беспокоить.

— Как вы оцениваете возможность погони за «Спартаком» и какая вообще стоит сейчас задача перед ЦСКА?

— Догнать «Спартак» практически невозможно.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Романцев: «Мало мужиков было на поле...»

Романцев, в свою очередь, выразил мнение, что причину столь болезненного поражения нужно искать в психологии своих подопечных.

— ЦСКА поймал кураж. Ребята играли с огромной самоотдачей, почти на каждом участке поля создавали численное преимущество, — констатировал Романцев в телеинтервью. — Но надо признать, что и мы многое им сегодня позволили. Играли, получается, вполноги. А пересилить себя... Мало мужиков было на поле! Дело в том, что многие футболисты перестали серьезно готовиться к матчам. Когда «Спартак» обеспечил себе серьезный задел в очках, игроки почему-то уже посчитали себя почти чемпионами. Они не смогли понять, что в каждой игре нужно выкладывать по полной программе. В этом и заключается профессионализм. Провал произошел не сегодня. Были же Элиста, Калининград, «Крылья Советов, «Ростсельмаш»...

Через четыре дня после фиаско «Спартаку» предстояло сыграть в Москве против «Реала» в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

«Конечно, на матч с «Реалом» Цымбаларь с Титовым выйдут. Проблем того калибра, которые возникли у Романцева в матче с ЦСКА, слава богу, не будет. Вот только психологически разгром от армейцев может ввергнуть чемпиона, не привыкшего к таким унижениям, в нокдаун. Романцеву предстоит применить весь свой опыт, чтобы к среде его игроки забыли о субботнем кошмаре на «Динамо», — писал корреспондент «СЭ».

30 сентября «Спартак» показал, что умеет держать удар, одержав одну из самых ярких побед в своей еврокубковой истории.