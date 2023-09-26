«Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом». Откровенный Николич — о «Локомотиве»

В Дубае бывший главный тренер железнодорожников дал интервью «СЭ».

После ухода из «Локомотива» фамилия Николича не раз мелькала в СМИ в контексте возможного возвращения в Россию. Минувшим летом Марко был к этому наиболее близок, однако до подписания контракта с «Динамо» не дошло. И с 1 июля сербский специалист начал работу в Дубае, в клубе «Шабаб Аль-Ахли».

Термин «багаж» придумали в России, чтобы было удобно обвинять тренеров

— Скучаете по «Локомотиву»?

— Очень! Это было хорошее время, мы часто вспоминаем его с тренерским штабом. У меня в клубе остались друзья. Например, зимой Дима Лоськов и Вадим Евсеев побывали у меня дома, с женами. Мне очень жаль, что российские клубы сейчас не играют в Европе. Уровень чемпионата упал, хотя и не сильно.

— Были мысли вернуться в РПЛ?

— Наверное, однажды я снова стану работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом все было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна. Вспомните, раньше кто-то боролся за золото, кто-то — за Лигу чемпионов, кто-то — за Лигу Европы, кто-то — за выживание. А сегодня... Складывается впечатление, что в футбол играют просто так. Видно, нет прежнего огня в глазах. Будешь ты четвертый или второй — без разницы. Есть только первое место и зона вылета.

— Как оцениваете свою работу в «Локо»?

— Было второе место, было третье. Плюс победа в Кубке России, групповой этап Лиги Европы и Лиги чемпионов. Как оцениваю? Супер! Если сравнивать с тем, что происходило потом... Разные люди думали, как сделать «Локомотив» лучше. Они могут рассказывать что угодно, но результаты упали, таковы факты. Мне грустно из-за этого. Счастлив, что после эпохи Семина я удержал клуб на высоком уровне. Я действительно полюбил «Локомотив», прекрасно там себя чувствовал. До сих пор со многими на связи.

— Когда только ехали в «Локомотив», какое у вас было представление о российской лиге?

— Яркий чемпионат, сильные клубы, качественные футболисты. На трибунах собиралось много болельщиков. У меня было огромное желание поработать в России. Понимал: для меня это не только шаг вперед, но и серьезный вызов. Я считал, что к нему готов.

— Тогда вы знали, что происходило между Юрием Семиным и руководством «Локо»?

— Конечно. Когда идешь в новый клуб, ты должен знать о нем все! Это тоже был вызов — я показал, что не боюсь его. Если бы хотел спокойно поработать, не пошел бы в «Локомотив». Но я выбрал то место, где были огонь и желание добиваться успехов. После Семина пришлось нелегко. Но мне нравится работать в клубах, где есть давление, где каждая игра важна.

— Многие болельщики говорили, что команда Николича ехала на багаже Семина. Что вы им ответите?

— А почему на этом багаже сейчас нет результата? Непрофессиональный разговор. «Багаж» — звучит как слово из сказки. Но в футболе такого термина не существует. В Сербии никогда о нем не слышал. Это выражение придумали в России, чтобы было удобно обвинять тренеров.

— С Семиным вы общались?

— Нет. Но я его уважаю. Легенда! Государство наградило Семина званием «Заслуженный тренер». Что мне еще добавить? Все знают, сколько он сделал для «Локомотива».

Марко Николич и Александр Плутник. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Жаль, что Плутник сейчас не в «Локо», но за поступки надо отвечать

— Летом 2021-го в «Локо» зашла немецкая команда. Как вы на все это реагировали?

— У меня были отличные отношения с Александром Плутником — кстати, как и с Василием Кикнадзе. Просто другие люди начали влиять на мнение Плутника. Он не менял свое отношение ко мне — оно всегда оставалось профессиональным. Но был выбран иной путь.

— Какой?

— Без Николича, Чорлуки и некоторых игроков. Мне жаль, что Плутник сейчас не в «Локомотиве», но за поступки надо отвечать. Когда мы общались последний раз, это было по-человечески. Все свое мнение о происходящем я говорил ему в лицо, прямо и честно. Я общался с ним как тренер, как товарищ. Мог подсказывать, предлагать какие-то варианты. Но в итоге возникла ситуация: либо ты доверяешь мне, либо другим людям.

— Вы часто встречались с Плутником?

— Нет. «Локомотив» — большой клуб, где каждый отвечает за свою сферу деятельности. Пару раз мы обедали, обсуждали какие-то технические моменты. Я бился за игроков, за базу...

— За базу?!

— У немцев была идея фикс: «Баковка — неудобная». А где тренироваться? Мы переехали в «Лужники», там все хорошо, но поле только одно. Команда выступала в Лиге чемпионов — и у нас не было тренировочного поля! Мы держали эту информацию внутри, не плакались в СМИ. Сейчас я знаю, что в Баковке сделали потрясающий ремонт. Рад, что удалось хотя бы немного повлиять на это.

— Ральфа Рангника в «Локомотив» привел Плутник?

— Не в курсе. Но Плутник был первым человеком в клубе. Он амбициозный, молодой. Именно он настаивал, чтобы я переподписал контракт. У нас не возникало никаких проблем. А когда стало понятно, что мы и немецкая команда видим развитие «Локомотива» по-разному, я просто сказал: «Идеи нормальные, но результата не будет». Возглавив клуб после Семина, я тоже мог заявить — мол, наступает революция и время перемен, будем строить современный, атакующий, прессингующий футбол... Говорить-то легко. Самое тяжелое — сделать результат.

— Как часто вы пересекались с Рангником?

— Пару раз пообедали. Я сказал ему: «Мы серьезные люди, можем думать по-разному, но это не мешает нам общаться. Ты видишь так, а я иначе». Мы были в хороших отношениях. Кстати, он говорил, что не принимал решение о моей отставке.

— То есть это был не Рангник?

— Не знаю! Но вы же помните пресс-конференцию, где Рангник произнес: «Это не мое решение, не я отправил Марко в отставку». А сейчас есть шутки, кто меня уволил, ха-ха!

— Игроки рассказывали, что видели Рангника максимум раза два.

— Могу лишь подтвердить это. С Ральфом мы обсуждали футбол, разные идеи. Но он не участвовал полностью в процессе. Я говорил: «Ральф, если хочешь с нами создавать проект, переезжай в Москву, работай ежедневно». В футболе нельзя советовать издалека. Либо ты с нами постоянно, либо нет.

— Вы верили, что можно построить молодую атакующую команду? Как выразился Рангник, «Сапсан».

— Его идеи неплохие. Но реализовать их сразу нереально. Самый большой вопрос — что ты хочешь сделать с клубом? Когда я подписал там новый контракт, у нас была прекрасная атмосфера. Хотелось двигаться вперед, попробовать замахнуться на чемпионство. С Семиным «Локомотив» выиграл золото, со мной — Кубок. В то время «Локо» был второй командой в России после «Зенита».

Ведран Чорлука и Марко Николич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Настаивал, чтобы с Чорлукой продлили контракт. Меня не услышали

— О чем вы договаривались с руководством при подписании нового контракта?

— Я говорил, что мы будем продолжать бороться за высокие места и прогрессировать. Едва ударили по рукам, появился новый проект. Не продлили контракт с Чорлукой, ушел Крыховяк. Привели других игроков. Они интересные. Я был за, чтобы приходили новые. Но должны были остаться и старые! Нужен симбиоз молодости и опыта — только так можно добиться результата. А если цель — продавать футболистов, это не для меня. Есть миллион специалистов, которые готовы на это. Но не я. Так руководству и говорил. Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом.

— Как вы оценивали новичков, которые приезжали? Бека-Бека, Анджорина, Керка?

— Где Бека-Бека сейчас? Где Анджорин? Вот про Керка я знаю, он в «Антверпене». Со мной советовались по поводу их покупки, но 25 августа. Перед закрытием трансферного окна. Когда был выбор — или они, или никого.

— Как работалось с Томасом Цорном?

— Нормально, как и со всеми. Просто я держал свою позицию: «Вы хотели переподписать со мной контракт, я это сделал. Следую нашим договоренностям, хочу достигать результата с командой». Никаких скандалов не было, ни с одним из руководителей. Мы думали по-разному по многим вопросам, но это не критично.

Правда, есть один момент... Говорил им все в лицо — так, как думаю: «Не согласен с вами». Они мне со смехом: «Да-да». А когда я разворачивался, наверное, работали над тем, чтобы поскорее убрать меня. Почему нельзя было обсуждать все прямо? Могли же сказать: «Марко, ты почти два года в клубе, мы отлично ладим. Но сейчас хотим идти в разных направлениях, давай пожмем друг другу руки». Впрочем, в итоге так и получилось.

— Вы говорили, что все изменилось в сентябре 2021-го...

— Даже в конце августа. Честно, уже не помню деталей. Мы прошли два сбора, половина команды на чемпионате Европы, несколько игроков ушли, новых футболистов ноль... Единственный раз вся команда собралась в январе 2021-го в Марбелье, а после мы выдали серию из 11 побед. Результат был виден сразу!

— Вспомните матч с ЦСКА, когда на поле не вышел Крыховяк. Что тогда происходило?

— Он уже вел переговоры с «Краснодаром», по сути, решение было принято. Никто не запрещал мне выпускать его на поле. Но перед матчем Гжегож сам пришел ко мне и сказал: «Тренер, я не готов к игре. Уже договорился с другой командой». При этом у нас до сих пор прекрасные отношения.

— Как вы переживали распродажу в «Локо»?

— Мне было очень жаль. Я понимал, что пришло время омолаживать команду. Но есть определенный путь, как это надо сделать. К примеру, я настаивал, чтобы с Чорлукой продлили контракт минимум на год. Говорил: «Последний сезон он отыграл на самом высоком уровне. Не знаю, сколько матчей будет в новом. Но Ведран необходим мне в раздевалке и на тренировке! Чтобы работал с Сильяновым, Магкеевым, Мухиным». В этом плане футбол в России очень схож с балканским — молодым нужен старший. Сколько бы играл Чорлука? Мало, но он бы приносил огромную пользу внутри коллектива! Меня не услышали.

— Вы понимали осенью, что работаете до первой осечки?

— Это стало понятно еще на сборах. Сначала по инициативе клуба мы продлили контракт. Прошел месяц, и никто с ним уже не считался. Но я не хотел опускать руки. Видел, что команда готова биться. Вот мы и помучили руководителей, ха-ха! У нас был результат, но первое поражение... и все.

— Кто вам объявил об отставке?

— Плутник. Он сделал все так, как надо. Его помощник написал мне, что нужно приехать на встречу в офис РЖД. Не уточнил зачем, но я сразу все понял. Мы были в кабинете вдвоем, Плутник сказал: «Марко, мне жаль, но мы приняли такое решение». Я ответил: «Никаких проблем, давай пожмем руки. Надо расставаться друзьями». Никогда не говорил о Плутнике плохих слов и сейчас не скажу, для этого нет причин.

— Никто не понимал, за что вас уволили. Журналисты постоянно спрашивали: «Кто убрал Николича?»

— Может, Плутник принял решение самостоятельно. Может, это инициатива Рангника. Думаю, правды мы никогда не узнаем.

Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вы, русские, должны себя больше уважать

— Слышал, вам не удалось собрать команду, чтобы попрощаться.

— Да, но мне многие игроки написали, позвонили. Было очень приятно. А баннер от болельщиков на матче в Казани со словами благодарности на сербском? Все это помню и ценю! Хотелось, конечно, попрощаться лично... Жаль, что так вышло, но идем дальше.

— Вы сказали, что к вам в Сербию приезжал Лоськов. У вас настолько теплые отношения?

— Да. В «Локомотиве» мы бились вместе, всегда двигались в одном направлении. Иногда собирались у Дмитрия дома, праздновали победы. Могу назвать его своим другом.

— Как вы отреагировали, когда Лоськова с Пашининым убрали из тренерского штаба?

— Это было неправильно! Их еще при мне хотели убрать, но я был категорически против. Напрямую руководители об этом не говорили. Но все было понятно и так, без лишних слов.

— Как складывались ваши отношения с Федором Смоловым? У него был не самый удачный период в «Локо».

— У нас было полное взаимопонимание. Я настаивал, чтобы Федор вернулся к нам из аренды. К сожалению, вскоре он получил травму. Но был отрезок, когда Смолов играл важнейшую роль в «Локомотиве», считался лучшим бомбардиром команды.

— Дмитрий Баринов мечтает уехать в Европу. Возможно ли это в 27?

— А при чем тут возраст? Ему играть еще минимум десять лет! Почему же он не может уехать? Вы, русские, должны себя больше уважать. У вас есть качественные футболисты, цените их. Зачем сравниваете себя со всеми?

— Потому что игроки из европейских чемпионатов — топ. И именно к ним нужно стремиться.

— Времена меняются! Английский чемпионат в 90-е годы был не таким, как сейчас. Сегодня же АПЛ — это НБА от мира футбола! А как развивается чемпионат Франции? Там очень много молодых игроков. Вы тоже должны ценить и уважать своих футболистов. Уделяйте меньше внимания скандалам, разговорам про личную жизнь. Больше аналитики!

— То есть переход Баринова возможен?

— Он классный игрок, капитан «Локомотива». Если появится достойное предложение, уверен, Баринов спокойно заиграет в Европе. Как Аршавин, Кержаков, Павлюченко, Жирков... Как Миранчук и Головин, если брать уже нынешнее поколение. Еще Оздоев недавно перешел в ПАОК. Хороший уровень! Но почему русские либо уважают и ценят, либо ненавидят? Это слишком категорично! Что плохого в том же ПАОК? Или в «Арисе», где сейчас Кокорин?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Со многими людьми из российского футбола общаюсь. Не только из «Динамо»

— Ваше самое приятное воспоминание о России?

— Их много. Финал Кубка, трофей. Первая игра «Локомотива» в Европе, встречи с «Баварией», «Атлетико», «Марселем». А дерби с ЦСКА, который мы постоянно обыгрывали? Обожаю эти матчи!

— За последние годы вы хоть раз были близки к тому, чтобы возглавить российский клуб?

— У меня отличные отношения со многими людьми в российском футболе. Уверен, что снова буду работать там. Скажу больше: я точно вернусь, но когда — не знаю. А слухов было много. Но я профессионал. Не хочу говорить о том, что не случилось. Я не подписал контракт. Почему? Может, я не хотел. Может, по другим причинам не сложилось. Не стоит конкретизировать.

— В СМИ сообщали, что вы были близки к подписанию контракта с «Динамо», Дмитрий Гафин, член совета директоров, даже встречался с вами.

— Со многими людьми из российского футбола я общаюсь, в этом нет секрета. Причем не только из «Динамо» — из разных команд. Но всегда должна быть четкая позиция клуба и тренера. Разговор — это одно, переговоры — другое. А обсуждать при встрече мы можем что угодно!

— Например?

— Вот был в «Динамо» Славиша Йоканович, мой земляк. Мы знакомы, хотя не могу сказать, что близкие друзья. Он в прошлом хороший футболист, сейчас неплохой тренер. Иногда клубам нужен совет, помощь, какая-то информация... Словом, с людьми из российского футбола обсуждаем разные темы.

— По слухам, перед приходом в «Локомотив» вас звал «Спартак». Спустя много лет можете рассказать, как было на самом деле?

— Отвечу так — был интерес каждой большой команды из России. Но интерес — это не всегда желание пригласить на работу. Повторяю, у меня много знакомых в российском футболе. Мы можем сотрудничать по самым разным вопросам.

— Раз вы следите за российским футболом, может, видели шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого?

— Нет, мне это не интересно. Люблю смотреть футбол, открывать молодых игроков. Рад за своих ребят — Мухина, Сильянова. Меня привлекают не шоу, а аналитические студии, где идет серьезный разговор о футболе.

— Скучаете по России?

— Здесь, в Дубае, много россиян. Кажется, что живу в России — только погода получше, ха-ха! Если серьезно — конечно, скучаю. Пользуясь случаем — большой привет моим футболистам! Отдельно Смолову и Баринову, у которого недавно родился сын, с чем Диму и поздравляю! А Федору желаю пополнения в семье.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

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«Шабаб» три года приглашал меня на работу

— После «Локомотива» у вас был очень длинный отпуск. Чем занимались?

— Отдыхал полтора года. Впервые мне захотелось взять паузу. До этого работал 15 лет подряд в четырех странах и почувствовал, что психологически устал. Возможно, повлияла еще и пандемия, из-за которой долго был без семьи и друзей. Решил, что хотя бы пару месяцев буду просто наслаждаться жизнью, общаться с близкими и путешествовать.

— Когда проснулось желание вернуться к работе?

— Перед чемпионатом мира в Катаре. Но в тот момент не срослось. Знаете, как бывает в карьере тренера: ты уходишь из команды, и тебе в первую неделю поступает огромное количество предложений. Так было и у меня после «Локомотива», сразу пятнадцать вариантов. Но тогда я не хотел тренировать. А когда захотел — не получил то, на что рассчитывал. Зато сейчас я свежий, с удвоенной энергией приступил к работе. Мечтаю завоевать в Эмиратах трофей.

— Тяжело после долгого перерыва втягиваться в работу?

— Наоборот, легко! Все супер! Но такого отпуска у меня больше не будет, по крайней мере в ближайшее время. Это был эксперимент. Думаю, повторю его не раньше чем через 10-15 лет.

— Так как вас занесло в «Шабаб Аль-Ахли»?

— Получил много предложений из стран Ближнего Востока — Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия. По разу звали в Испанию, Италию и Англию. Но я хотел работать с клубом, где можно прогрессировать и прийти к успеху. «Шабаб» — действующий чемпион страны. Представители этого клуба общались со мной еще до прихода в «Локомотив». Такая настойчивость и заинтересованность подкупают. Я сказал себе: «Если нет хорошей возможности на Западе, иди туда, где люди относятся к тебе с уважением». Удачу надо заслужить работой. Вот так я здесь оказался.

— ОАЭ не самая футбольная страна.

— И я так думал. Но приехал сюда и понял, что теперь все по-другому. Посмотрите внимательнее, что происходит с футболом на Ближнем Востоке. Мы сыграли на выезде с «Аль-Насром», лучшей командой Саудовской Аравии. И это был футбол на равных до последней минуты! Против Роналду, Брозовича, Талиски, Оспины...

Есть несколько причин, почему я здесь. Во-первых, надо уважать отношение клуба — «Шабаб» три года приглашал меня на работу. Во-вторых, это одна из сильнейших команд в стране. У нас три стадиона и столько же тренировочных баз!

— В последнее время европейские тренеры охотно едут на Ближний Восток.

— Да, за неделю до меня в Эмираты прилетел Альфред Шредер, который раньше возглавлял «Аякс». Позже сюда перебрались Франк де Бур и Стив Джеррард. Все в порядке и с футболистами. Причем тут среди них есть особая категория — резиденты. Это иностранцы, которые должны приехать в Эмираты до того, как им исполнится 20 лет. У меня 15 таких футболистов.

— Толковые?

— Очень! Выпускники академий лучших бразильских клубов. Поверьте, эти ребята не затерялись бы в любой команде РПЛ.

— Как здешние погодные условия отражаются на футболе?

— Климат в Эмиратах особенный. Тяжело. Например, когда мы Европе проводили сборы, играли очень качественно, побеждали практически в каждом товарищеском матче. И все показатели у футболистов были великолепные. А здесь они сразу упали на 20-25 процентов. Потому что +44 градуса, высокая влажность. Все это ощущается как +52! Не скажу, что лиги Ближнего Востока лучшие в мире. Конечно, нет. Пока они на уровне средних европейских чемпионатов.

— Можно сравнить уровень РПЛ и чемпионата ОАЭ?

— У меня есть российское телевидение, смотрю игры почти каждую неделю. Слежу за всем, что у вас происходит: и в «Локомотиве», и в «Динамо», и в ЦСКА, и в «Зените», и в «Ростове»... Когда я работал в России, это был шестой чемпионат в Европе. А на данный момент — 26-й. К сожалению. Много качественных легионеров уехало. Да, приезжают балканцы, африканцы, южноамериканцы. Но еще два года назад российская лига была гораздо ярче чемпионата ОАЭ. Сейчас — чуточку ярче, а насколько именно... Точно не скажу.

— В чем главная разница между футболом в России и Эмиратах?

— В России лучше развита футбольная культура, больше фанатов. Легионеры в Эмиратах сильные, зато в российских клубах много своих воспитанников. Это важно. Ну и сам футбол другой. Здесь он более техничный, но меньше динамики, единоборств. В то же время понимаю: если бы ваши команды начали играть при температуре +44, все бы на поле умерли.

Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»

Хотели подписать Кокорина

— Насколько охотно игроки сейчас соглашаются на трансфер в ОАЭ?

— Очень легко! Это о России некоторые ничего не знают. Думают, там тяжелый климат. Хотя есть потрясающие города — Москва, Казань, Ростов, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград...

— Это вы к чему?

— К тому, что Дубай все знают и хотят тут жить. В середине сентября погода меняется, становится приятнее, не слишком жарко. И так будет до мая! Когда в Европе падает снег, здесь ты будешь лежать на пляже. В ОАЭ вообще нет преступности. Возможно, это самая безопасная страна в мире. Плюс высокие зарплаты, качественные школы для детей, высокий уровень жизни.

— Правда, что вы приглашали в «Шабаб» Кокорина?

— Да, я с ним разговаривал. Мне нужно было укрепить две позиции — центр нападения и опорную зону. С первого дня я хотел Луку Миливоевича, прекрасно знаю его. Он был капитаном во многих командах. Мы его и подписали. Далее оставалось взять центрфорварда.

— Одним из кандидатов был Кокорин?

— Да. У руководителей клуба были сомнения по поводу адаптации. Я объяснял, что Кокорин играет на Кипре, там тоже море, похожий климат. Позвонил Александру, сказал, что в нем заинтересован. Знаю его еще со времен «Локомотива».

— Что ответил Кокорин?

— Сказал, что ему тоже было бы интересно поработать со мной. Но в итоге он вернулся на Кипр. Желаю Александру удачи!

— Почему именно этим летом случился такой взрыв на трансферном рынке Саудовской Аравии?

— Там появились сумасшедшие деньги, которых в футболе не было никогда. В Эмиратах пока не так. Наш уровень зарплат можно сравнить с РПЛ до 2022 года. Кто-то из игроков получает по три миллиона долларов. Но не 40!

— В ОАЭ умеют считать деньги.

— Да, здесь по-другому. Например, мой клуб по всем возрастам в прошлом году был чемпионом: от детей до основной команды. Есть академия, идет работа по воспитанию молодых футболистов.

— Вы сыграли два матча в Лиге чемпионов Азии. Как вам турнир?

— Интересно, но много странного для меня. В Лиге чемпионов участвуют три команды из ОАЭ. Но выход определяется по результатам не последнего сезона, а предыдущего.

— Как это?

— «Аль-Айн» сразу попал в групповой этап, а «Шабаб» — в квалификацию. Хотя в прошлом году мы стали чемпионами. В следующем сезоне уже мы выйдем напрямую, и неважно, как закончим текущий чемпионат. Другая странность — команду из Иордании мы принимали дома, провели один матч и пошли дальше, к «Аль-Насру». С ним тоже только одна игра.

— Можно сравнить азиатскую Лигу чемпионов с ее европейским аналогом? В России сейчас много дискуссий на тему перехода в АФК.

— Не я должен давать советы, и не мне решать, но российским клубам надо играть там, где и всегда, — в Европе. Потому что уровень турниров абсолютно несопоставим. А про переезды и говорить нечего. Придется летать по 15 часов!

— Как бы смотрелись российские команды в азиатских турнирах, если бы там участвовали?

— Не уверен, что они бы спокойно всех обыгрывали. В Саудовской Аравии три-четыре суперкачественные команды. В ОАЭ и Катаре — четыре-пять. Не стоит забывать и о Японии, Корее, Китае. В общем, 10-15 команд могли бы составить конкуренцию лучшим российским клубам.

— Когда арабский футбол догонит европейский?

— Процесс идет, но нужно сделать еще много вещей: стадионы, болельщики, судейство. Да и другие нюансы есть. Возьмем США. Там футбол тоже развивается, но и он пока не на одном уровне с европейским. Так и здесь. Если бы пару лет назад «Локомотив» встретился с «Шабабом», счет был бы 9:0! Сейчас — не знаю.

— В завершение — о баскетболе и недавнем чемпионате мира. Как вам сборная Сербии, которая завоевала серебряные медали?

— Месяц назад мы жили на базе Футбольного союза Сербии. Там же готовилась баскетбольная сборная. Я знаком с главным тренером Светиславом Пешичем и некоторыми ребятами. Видел своими глазами, как тяжело они работали. На чемпионате мира это была настоящая команда! Мы гордимся всей Сербией! Уверен, сборная еще не раз сделает нас счастливыми. А через это интервью хочу сказать: «Спасибо, парни!»