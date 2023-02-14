30 самых влиятельных людей российского футбола

Новая версия ежегодного рейтинга «СЭ», снова со множеством инсайдов.

Третий год подряд мы составляем рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. В его основу легли инсайды, мнения и информация, которую мы собирали, общаясь с представителями разных сфер футбольного сообщества. Представляем 30 человек, которые оказали максимальное воздействие на наш футбол в 2022 году. В скобках — позиция в прошлогоднем рейтинге.

1 (1). Александр Дюков — президент РФС, председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть»

Год получился сложнейшим для всего российского футбола и для РФС в частности. Дюков с момента отстранения клубов и сборной находился в постоянном контакте с международными организациями, а во время чемпионата мира летал в Катар, чтобы обсудить важные вопросы лично. Ключевое на данный момент решение по возможной смене конфедерации — создание рабочей группы — также было согласовано с главой РФС.

Важно отметить, что РФС сохранил практически всех ключевых спонсоров, не утратив таким образом своей финансовой устойчивости.

Несмотря на отстранение, сборная России продолжила жить: команда провела три товарищеских матча, а с Валерием Карпиным был подписан новый контракт.

Большая работа ведется в детско-юношеском футболе, акцент на который Дюков делает регулярно. В минувшем году ЮФЛ выросла до трех возрастов, а в проекте «Футбол в школе» приняли участие более 2 тысяч общеобразовательных школ из 48 регионов. В планах — создание Школьной футбольной лиги.

2 (3). Игорь Левитин — помощник Президента РФ, член попечительского совета РФС

Остается главным связующим звеном между государством и РФС. Плотно общается с представителями УЕФА и ФИФА по вопросу возвращения России на международную арену. На одном из заседаний по крымскому вопросу Левитин смог уладить разгорающийся конфликт между представителями РФС и министерства спорта.

3 (2). Алексей Миллер — председатель правления ПАО «Газпром», патрон «Зенита»

С этого сезона серьезная доля бюджетов большинства клубов РПЛ формируется на средства «Газпрома» в соответствии с телеконтрактом.

Во многом благодаря Миллеру спонсирование «Зенита» сохранилось на должном уровне. Клуб по-прежнему вне конкуренции по части ресурсов и может позволить себе сохранять ведущих бразильских игроков на существенно улучшенных условиях, а также привлекать в команду новичков из числа их соотечественников. Миллер делает все, чтобы гегемония Петербурга в российском футболе продолжалась.

4 (8). Александр Алаев — президент РПЛ, вице-президент РФС

Очень насыщенный год для одного из главных операционистов российского футбола. В первой половине 2022-го, еще будучи главой ФНЛ, заключил для лиги беспрецедентный спонсорский контракт и вернул первую лигу на федеральное телевидение. Летом возглавил РПЛ, где сразу же сформировал новую команду и, несмотря на скептицизм перед его избранием, сплотил клубы, заручившись их единогласной поддержкой.

Со стороны РФС решил вопрос о проведении товарищеских матчей сборной в условиях изоляции российского спорта, а также был в постоянном контакте с ФИФА и УЕФА. Договорился о продлении контракта Валерия Карпина.

5 (17). Максим Митрофанов — генеральный секретарь РФС

Фактически является правой рукой Дюкова в РФС. На Митрофанове завязана вся операционная деятельность футбольного союза, ни одно ключевое решение в организации не может пройти мимо него.

Сыграл ключевую роль в реформировании Кубка России, полностью курирует деятельность исполкома (начиная от повестки и заканчивая решениями) и лицензирование клубов.

6 (-). Дмитрий Чернышенко — вице-премьер Правительства РФ

Никто в российском футболе не смог повлиять на одно и самых резонансных решений — введение Fan ID, которое кардинально изменило внешний вид трибун на наших стадионах. Первые лица РФС неоднократно пытались добиться отмены этой меры, но в итоге удалось лишь смягчить условия. Решение о внедрении паспорта болельщика было принято на высшем уровне, а реализацию идеи курировал как раз Чернышенко.

7 (5). Леонид Михельсон — председатель правления ПАО «Новатэк», глава попечительского совета РФС | Денис Соловьев — вице-президент РФС, глава Федерации футбола Московской области

«Новатэк» — главный кошелек РФС, несмотря на все потрясения. Спонсорский контракт остался на том же уровне.

В конце года попечительский совет РФС сыграл одну из ключевых ролей в вопросе возможного перехода в Азию. Перед историческим исполкомом состоялось собрание, на котором была сформирована позиция — смена членства в УЕФА на АФК на данный момент является поспешным шагом. В итоге казавшееся неизбежным решение принято не было, и РФС продолжает переговоры с Европейским футбольным союзом.

8 (13). Максим Орешкин — председатель совета директоров ЦСКА, помощник Президента РФ

ЦСКА в минувшем году попал под санкции, однако клуб перенес это практически безболезненно. Кроме того, гладко прошла смена собственника— 77 процентов акций футбольного клуба перешли от ВЭБ.РФ компании «Баланс Эссет Менеджмент». Сам же Орешкин увеличил свое влияние внутри клуба, поставив на все важные позиции своих людей.

Государственная должность Орешкина — еще одна возможность доносить точку зрения футбольных людей до руководства страны.

9 (4). Ашот Хачатурянц — бывший президент РПЛ

Покинул пост главы РПЛ, но перед этим заключил солидные контракты с Winline (11,4 миллиарда рублей на четыре года) и «Миром» (почти 800 миллионов рублей в год). Первая половина года получилась крайне сложной — тогда вообще стоял вопрос о выживании отдельных клубов. Хачатурянц лично уговаривал их не сниматься с чемпионата, чтобы сохранить его целостность. Именно тогда появилась тема моратория на вылет, что в итоге, правда, не было выполнено.

Активно поддерживает детский футбол: в минувшем году открыл свою школу, а также безвозмездно выделил 50 миллионов рублей на поддержание детской школы Леонида Слуцкого в Волгограде.

10 (11). Павел Андреев — агент

Захарян, Пиняев, Зиньковский, Соболев, Селихов, Пруцев, Сергеев и другие. Ни у одного агента в России нет подобного подбора игроков. Благодаря своему авторитету внутри сообщества Андреев может позволить себе перевести футболистов фактически целым составом из одного клуба в другой. На примере «Крыльев Советов» мы видели модель существования в формате «команда одного агента». Теперь влияние Андреева переносится на «Локомотив», где еще большие масштаб и возможности.

11 (14). Елена Илюхина — председатель совета директоров «Зенита», вице-президент РФС, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга

Главный проводник идей Миллера как на клубном уровне, так и в масштабах всего российского футбола. В «Зените» имеет очень весомое слово по всем стратегическим вопросам.

Самая активная участница исполкома РФС, причем в футбольных вопросах абсолютно независима и может открыто дискутировать даже с Дюковым. Большое внимание уделяет всем принимаемым федерацией регламентам — досконально изучает и искореняет малейшие нестыковки.

12 (-). Вагит Алекперов — бывший владелец акций «Спартака», бывший президент «Лукойла» | Леонид Федун — бывший владелец «Спартака»

«Федун продал «Спартак» — один из самых громких заголовков года. Решение о переходе клуба под управление «Лукойла» назревало давно, но, учитывая отношение Леонида Арнольдовича к клубу, форсировать его со стороны компании никто не брался.

В итоге именно Алекперов оказался тем человеком, который смог убедить Федуна в том, что «Спартаку» пора обрести нового владельца. При этом Леонид Арнольдович остается членом исполкома РФС.

13 (20). Юрий Соловьев — председатель совета директоров «Динамо» | Павел Пивоваров — генеральный директор «Динамо»

Представители «Динамо» в последнее время инициируют многие ключевые изменения в нашем футболе. Так, придуманный бело-голубыми Кубок РПЛ был адаптирован в измененный Кубок России, который в разы увеличил доход клубов и получил новую формулу проведения.

Если говорить о внутренних клубных делах, то «Динамо» заключило беспрецедентный спонсорский контракт с букмекером на сумму 1 миллиард рублей в год сроком на три года.

14 (-). Кирилл Макаров — основатель и президент букмекерской компании Winline

В июне 2022 года Winline заключила соглашение с РПЛ о генеральном партнерстве на четыре сезона. Сумма контракта была очень внушительной — свыше 11 миллиардов рублей. За предыдущий четырехлетний цикл лига получала от генерального спонсора существенно меньше — 2,4 миллиарда рублей. Помимо внушительной финансовой составляющей новый партнер уже добавил лиге развлекательного контента в дни матчей и планирует развивать продукт дальше.

В прошлом году феноменальную популярность набрала медиалига — influencer-проект, который с самого начала существует за счет Winline. Более того, медийный футбол вышел за рамки любительского, делегировав две команды в ранние стадии Кубка России.

Компания также уже давно является партнером ведущих клубов — «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», а также спонсирует «Коммент.Шоу», один из самых успешных медиапроектов последних лет.

15 (21). Сергей Галицкий — владелец «Краснодара»

Продолжил вкладываться в огромную структуру «Краснодара», несмотря на экономическую обстановку и состояние здоровье, — финансирование клуба находится на уровне 5 миллиардов рублей. Хотя весенние события серьезно пошатнули в нем веру в целесообразность подобных вложений: российский футбол забанили, легионеры разъехались...

И здесь также нужно отдать должное Галицкому: «Краснодар» очень достойно завершил прошлый чемпионат, играя фактически второй командой, составленной из собственных воспитанников. Впрочем, к концу года Сергей Николаевич вновь загорелся футболом и погрузился во все клубные дела.

16 (15). Евгений Гинер — президент ЦСКА, вице-президент РФС | Роман Бабаев — генеральный директор ЦСКА

Гинер не столь активен в решении оперативных клубных задач, как раньше, но его авторитет в ПФК по-прежнему исключителен, как и в исполкоме РФС. В момент колебаний между Европой и Азией авторитетом Евгения Ленноровича воспользовался Дюков. Когда смена конфедераций была рабочим вариантом, глава РФС обратился к Гинеру за публичной поддержкой этой идеи, хотя в кулуарах босс ЦСКА озвучивал противоположную позицию. Потому что к Евгению Ленноровичу прислушиваются все.

Проявляется это и в более штатных ситуациях. К примеру, на одном из заседаний он заблокировал принятие нового регламента по лицензированию, обратив внимание на то, что в документе не до конца прописаны позиции клубов. Регламент направили на доработку, скорректировали и только потом приняли.

Связующим звеном в ЦСКА между Орешкиным и Гинером является Роман Бабаев, главный операционист ПФК. Кроме того, благодаря ему упрощена процедура получения Fan ID в Москве: теперь документ выдается в любом МФЦ, а не в восьми флагманских центрах, а в ближайшее время поход туда для оформления паспорта болельщика будет исключен — оно станет полностью электронным.

17 (-). Александр Медведев — генеральный директор «Зенита»

Вся оперативная работа в «Зените» завязана на Медведеве — от крупных трансферов до таких мелочей в обслуживании стадиона, как смена лампочек. Мнение Медведева имеет большой вес по многим вопросам в клубе. Так, к примеру, после его финальной визы подписан контракт со спартаковским воспитанником Зелимханом Бакаевым, что поддерживали далеко не все в руководстве питерцев.

Активная деятельность «Зенита» на бразильском рынке — тоже заслуга Медведева. Сложные схемы, к которым пришлось прибегнуть после того, как легионеры получили вольную, оказались возможны только благодаря банковскому складу ума Медведева, который легко может просчитать выгоду сторон сделки.

18 (-). Юрий Нагорных — председатель совета директоров «Локомотива»

В середине октября возглавил «Локомотив» после провального немецкого эксперимента. Сразу же принял решение о тотальной смене структуры клуба с явным креном в пользу выходцев из «Чертанова».

Теперь «Локо» тесно сотрудничает с агентом Павлом Андреевым, что позволило клубу заполучить Сергея Пиняева, главный российский талант.

19 (-). Николай Осипов — президент Медийной футбольной лиги

Медиалига стала настоящим явлением в нашем футболе. Консервативным болельщикам этот формат не зашел, но не признать его успех нельзя. Достаточно изучить просмотры, которые медиалига собирает на различных площадках.

К захвату инфополя в качестве большого достижения можно добавить тот факт, что команды медиалиги были представлены в Кубке России. А это самое настоящее официальное признание.

20 (24). Арташес Арутюнянц — президент «Ростова»

Как и год назад, Арутюнянц здорово помог РФС в вопросе главного тренера национальной команды. Тогда он дал добро на совмещение Валерия Карпина, а сейчас фактически не отпустил его в сборную Армении. Стороны максимально близко подошли к договоренности, Карпин уже был готов возглавить эту команду. Однако последнее слово оставалось за боссом «Ростова» — и 54-летний специалист продолжил работу и в клубе, и в нашей сборной.

Кроме того, Арутюнянц в связке с Алексеем Рыскиным имеет значительный вес в РПЛ.

21 (7). Валерий Карпин — главный тренер сборной России и «Ростова»

Несмотря на перипетии, описанные в предыдущем пункте, многое сделал для сборной России. Особенно с имиджевой точки зрения: в условиях изоляции не закрылся и доносил до общественности позицию фактически всего нашего футбола.

Поддержал идею проведения матчей в Средней Азии и неустанно объяснял, почему эти игры важны для поддержания всего института сборных.

22 (-). Сергей Анохин — генеральный директор букмекерской компании «Фонбет», бывший глава Федерации футбола Москвы и член исполкома РФС

Еще год назад Анохин был членом исполкома РФС и главой Московской федерации футбола, а потом возглавил «Фонбет». В минувшем году компания вложилась в Кубок России. Турнир преобразован для закрытия дыр в календаре, возникших в результате отстранения российских клубов от еврокубков, а объем его призовых увеличился в 10,5 раза по сравнению с прошлым сезоном.

23 (27). Нобель Арустамян — журналист и комментатор

В прошлом году проект «Коммент.Шоу», фактическим руководителем которого является Нобель, набрал обороты и вышел на новый уровень. Арустамян уже давно не просто главный инсайдер страны. В прошлом году открыл собственную футбольную академию. Кроме того, Нобель практически спродюсировал трансфер Арсена Захаряна в «Челси», который не состоялся только из-за санкций.

24 (26). Герман Ткаченко — агент

Один из немногих в агентском бизнесе, кто находится в постоянном контакте как с руководством и акционерами ведущих клубов, так и с РФС.

Громкая сделка по переходу защитника Агапова из «Нижнего Новгорода» в ЦСКА — работа Ткаченко. В числе его клиентов немало талантливой молодежи, включая юного спартаковского бомбардира Мелешина.

Ткаченко вовлечен в различные международные проекты. Например, в Азии. И это не только ведение дел самых успешных игроков из Узбекистана (Шомуродов, Ахмедов), но и открытие офиса на Ближнем Востоке с целью продвижения бизнеса в Катаре и Саудовской Аравии.

25 (29). Тимур Гурцкая — менеджер

Практически отошел от агентской деятельности, став при этом одним из самых авторитетных футбольных спикеров. К мнению Гурцкаи, который по-прежнему в курсе всех внутренних процессов, прислушиваются и болельщики, и футбольные люди. Покинул раскрутившийся «Коммент.Шоу», чтобы с нуля создать собственный конкурентный проект.

При этом Гурцкая — советник владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

26 (28). Юрий Зайцев и Михаил Прокопец — юристы

Юристы, которые не только заняли нишу футбольного права в России, но и вышли на международный уровень. Их фирма SILA International Lawyers, имеющая семь офисов, консультирует всех важнейших участников российского рынка: от РФС и клубов при обжаловании решений ФИФА и УЕФА до тренеров ЦСКА и «Спартака», Дзюбы и Миранчука, Кокорина и Шомуродова, Баринова, а также ведущих футбольных клубов и агентов России.

27 (-). Полина Юмашева — член исполкома РФС, председатель комитета женского футбола

Главный человек по женскому футболу в стране. Благодаря Юмашевой был заключен хороший контракт с Winline на 200 миллионов рублей. Таком образом, женские клубы впервые стали зарабатывать сами — до этого они были исключительно дотационными. В минувшем году сделано многое для популяризации женского футбола — матчи лиги показывали по ТВ, Суперкубок прошел на главной арене Петербурга. Появились женские команды у «Рубина», «Ростова» и «Краснодара», на подходе — «Динамо» и «Крылья Советов».

28 (-). Алан Мамукаев и Марат Хинчагов — агенты

Компания Хинчагова и Мамукаева Ultimatesport является лидером российского агентского бизнеса. Она плотно сотрудничает со «Спартаком», ЦСКА, «Оренбургом» и другими клубами РПЛ. Карраскаль, Медина, Языджи, Тавареш, Дуарте, Мансилья — далеко не все игроки, которые приехали в Россию благодаря агентству Хинчагова и Мамукаева.

29 (-). Павел Каманцев — председатель судейского комитета РФС, глава департамента судейства и председатель экспертно-судейской комиссии

Уникальный случай в мировом футболе: три важнейших судейских органа возглавляет один человек, никогда не работавший арбитром.

При Каманцеве в 2022 году ежемесячная зарплата рефери РПЛ выросла с 30 до 50 тысяч рублей. Со второй части сезона-2022/23 значительно увеличатся вознаграждения судей за проведенные матчи. Минувшим летом иностранного провайдера технологии ВАР заменила российская компания. В состав ЭСК вошли два новых зарубежных эксперта — Равшан Ирматов и Милорад Мажич.

30 (-). Константин Генич — комментатор

Генич является самым узнаваемым и авторитетным комментатором на российском телевидении. Притом его мнение важно не только для болельщиков, но и для руководителей клубов и футболистов. Помимо телевизионной деятельности Константин является резидентом «Коммент.Шоу» и ведет свою авторскую колонку в «Спорт-Экспрессе».