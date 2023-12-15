Ждем трансфер в топ-клуб?

Головин выступает во Франции уже шестой сезон, и его карьера вызывает двоякое ощущение. С одной стороны, мы ожидали от Александра большего. Помните же разговоры о «Монако» в качестве трамплина, а дальше пойдут «Челси», «Ювентус», на крайний случай — «Боруссия»? В мае нашему легионеру исполнится 28 лет. Самый расцвет, но топ-клубы в таком возрасте обычно берут полноценных звезд европейского масштаба. Подходит ли наш полузащитник под это определение?..

С другой стороны, за последние лет пять полевого футболиста сильнее среди россиян не было. Да и в нынешнем сезоне Александр чудо как хорош. В лиге 1 Головин лучший по пасам вразрез и передачам в штрафную, входит в пятерку по голам без учета пенальти и созданным моментам. При этом остается крайне полезным для своей команды при игре без мяча — среди вингеров и атакующих хавбеков топ-5 лиг Европы за последний год Саша входит в 5 процентов лучших по перехватам и в 15 по отборам. Так что в 2023-м экс-армеец находится в прекрасной форме — почти не получает травм, а к привычной работоспособности присовокупил эффективность и эффектность в атаке.

«Головин — исключительный футболист, — мнение тренера «Монако» Ади Хюттера. — Он способен бегать 90 минут без остановки, находится в отличных кондициях. Это креативный футболист с отличной правой ногой. Думаю, что Александр еще может добиться больших успехов, надеюсь, и дальше станет действовать так же решительно».

Сейчас можно смело говорить, что нынешний сезон — лучший во всей французской карьере Головина. Вполне вероятно, что и лучший в принципе. Команда идет третьей в таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на шесть очков. Саша же третий раз подряд признается игроком месяца в «Монако». Да, лига 1 — не сильнейшее первенство в Европе, но все же уровень там очень серьезный, и наш легионер ему не просто соответствует, а еще и выделяется на общем фоне.

«Первые два года получились трудными, потому что мне следовало привыкнуть к жизни в новой стране, понять, как показывать свой лучший футбол в лиге 1, — говорил Головин пресс-службе «Монако». — Но с тех пор появилась возможность продемонстрировать то, на что я способен. Теперь же все складывается как нельзя лучше. У нас очень дружный коллектив, мы как одна большая семья! Так что сейчас идеальное время, чтобы показать лучшую версию себя».

Сам Александр сохраняет присущую ему скромность и говорит, что его последние успехи — следствие в первую очередь общекомандного прогресса. Это так, при Хюттере «Монако» наконец-то сбалансирован, плюс в атаке вместе с Головиным есть подбор ярких исполнителей: Бен Йеддер, Балогун и Минамино. Но все-таки именно игра российского полузащитника — хребет нынешнего «Монако», парень и отрабатывает в центре поля, и креативит, и забивает сам. Человек-оркестр.

Фото AFP

Во Франции говорят, что Головин наконец-то реализовывает свой потенциал. И это напрямую связано с тем, что Александр перестал регулярно получать травмы, которые тормозили развитие все последние годы. С лета 2018-го по декабрь 2022 года у россиянина случилось 14 повреждений, из-за которых он пропустил 43 матча. В 2023-м же — всего два.

«Последние полтора года я упорно работал над тем, чтобы свести к минимуму количество травм и максимально уберечь себя от мышечных повреждений, которые преследовали меня в прошлом, — рассказал Головин. — В этом сезоне продолжил двигаться в том же направлении. Мы провели качественную подготовку, что также положительно повлияло на мою форму».

Очень хочется верить, что Саша все же успеет проявить себя в сильном европейском первенстве за пределами Франции — в том числе, покажет класс в Лиге чемпионов. Но разговоры об этом если и начнутся, то не раньше лета 2024-го. А пока нам остается пожелать Головину еще большего прогресса и официально признать — лучшего футболиста в России сейчас просто нет.