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Антон Шунин и экс-ангел Victoria's Secret ждут ребенка

Отдел фото «СЭ»
Футболист Антон Шунин с женой Екатериной Григорьевой
Екатерина Григорьева и Антон Шунин.
Фото Соцсети
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Вратарь «Динамо» и его жена станут родителями во второй раз.

Этот сезон выдался для игрока бело-голубых не слишком удачным: он лишился капитанской повязки, команда выступила плохо, а в концовке он и вовсе сел на скамейку запасных. А вот в личной жизни у футболиста все прекрасно, его жена Екатерина снова беременна, и скоро у супругов родится второй ребенок. Этой радостной новостью модель поделилась, выложив в соцсетях снимки с округлившимся животиком.

Антон и Екатерина познакомились благодаря интернету: спортсмен нашел свою будущую избранницу в приложении, которое показывает тех, кто сейчас находится рядом. В этот момент оба находились в аэропорту Шереметьево, откуда вылетали по своим рабочим делам — он на игру, а она на модный показ. До этого Катя ничего не знала о футболисте и отнеслась к этому знакомству с осторожностью. Тем не менее девушка дала молодому человеку шанс, и эти отношения переросли в настоящую крепкую семью.

Пара встречалась около трех лет, после чего в 2018 году официально оформила отношения. Антон собирался устроить девушке сюрприз и сделать ей предложение оригинальным образом, но так переволновался, что в итоге это произошло прямо дома в будничной обстановке. Через пару лет у супругов родилась дочь. Для Шунина это второй ребенок: от первого брака у футболиста есть сын Артемий.

Антон смог наладить идеальные отношения и с родителями Кати, и теперь они все тоже ходят на стадион и поддерживают вратаря во время домашних матчей «Динамо» и сборной России. Супруги успевают не только заниматься карьерой, но и уделять много времени своей семье, стараются проводить любую свободную минуту вместе. Пара много путешествует, любит кататься на самокатах, отдыхать за городом и ходить в кино.

В 2015 и 2016 годах Катя была «ангелом» одного из лучших модельных агентств мира Victoria's Secret и была приглашена на итоговые показы. Даже после первых родов ей не составило труда быстро вернуть былую форму, и она по-прежнему радует окружающих идеально стройной фигурой.

Жена Антона Шунина Екатерина Григорьева

Источник фото: соцсети

Антон Шунин
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