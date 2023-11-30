Нарушителей наказали.

16-й тур чемпионата России прошел под флагом скандалов, ругательств и удалений. 30 ноября КДК РФС вынес приговор провинившимся. Рассказываем о главных итогах заседания.

Что произошло?

Тур открыл огненный матч «Крылья Советов» — «Локомотив». Самарская команда зацепила ничью, уступая 1:3 к 94-й минуте. Разумеется, игроки москвичей были в ярости — тем более победу они упустили после назначенного в их ворота пенальти.

Капитан Дмитрий Баринов и тренер Михаил Галактионов устроили скандал. Первый после финального свистка подошел к резервному арбитру Игорю Панину и сказал: «Вы позор для всего футбола». А тренер в прямом эфире во время флеш-интервью заявил: «То, что было в конце... Ну если это ######## нравится кому-то... Ну, нам нет. Я все, спасибо».

По регламенту за оскорбление официальных лиц (коими являются судьи) грозит дисквалификация от 2 до 4 матчей, возможен штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. В случае рецидива дисквалификацию могли увеличить до 3 месяцев. Это касалось и Баринова, и Галактионова.

Судейские страсти не обошли и «Краснодар». Южане проиграли «Уралу» (1:3) и негодовали, что судья не фиксировал фолы екатеринбургской команды. После финального свистка Джон Кордоба пошел высказывать недовольство, но не словесно, а жестами: схватил себя за гениталии и покрутил у виска перед судьей, за что ожидаемо получил красную карточку.

Джон Кордоба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

К чему пришел КДК?

30 ноября КДК РФС собрался, чтобы объявить приговор нарушителям. Пришли к следующим выводам:

— дисквалификация Галактионова на два матча (пропустит матчи с «Зенитом» и «Уралом»);

— дисквалификация Баринова на один матч и еще один условно (точно пропустит игру с «Зенитом»);

— дисквалификация тренера вратарей «Локомотива» Заура Хапова и тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова на два матча за словесную перепалку в перерыве матча;

— дисквалификация Кордобы на три матча плюс один условно (пропустит игры с «Оренбургом», ЦСКА и «Рубином»).

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение по Галактионову и Баринову: «Галактионов оскорбительно высказался в адрес судейской бригады. Поговорили с Михаилом Михайловичем. Причина — эмоциональная оценка действий судейской бригады в концовке матча. В данном случае мы приняли во внимание, что ранее к Галактионову не применялись спортивные санкции со стороны КДК РФС, но применили реальную санкцию, потому что нарушение носило публичный характер, плюс все было связано с грубой ненормативной лексикой, которая прозвучала практически на всю страну».

По Баринову сказали следующее: «Мы спросили его, были ли после данного инцидента у него контакты с судьями, извинялся ли он перед арбитрами. Баринов сказал, что не извинялся. Его слова были произнесены в присутствии иных лиц, эпизод попал в публичное пространство и затрагивает деловую репутацию судей. Мы считаем поведение Баринова оскорбительным. Судья и делегат определили соответствующие слова как оскорбительные. Но футболист не является рецидивистом. Потому КДК РФС применил минимальную дисквалификацию».

«Локомотив» уже оповестил, что не будет подавать апелляцию по дисквалификациям Галактионова и Баринова.

Григорьянца также попросили объяснить решение по Кордобе. Вопросы вызывала дисквалификация на три матча, когда Александра Соболева за схожий жест весной дисквалифицировали на четыре игры: «Эти случаи ничем не отличаются. Просто решение апелляционного комитета является преюдицией для КДК РФС. И мы в целях единообразия даем такое же наказание, какое в итоге получил Соболев».

Кроме того, на заседании было принято решение оштрафовать «Оренбург» на 20 тысяч рублей за кричалку фанатов «Судья — позор российского футбола» в матче с «Ахматом». Также на 40 тысяч рублей оштрафовали «Рубин», который допустил эпизод с выбежавшим болельщиком, сбившим голкипера «Рубина» Юрия Дюпина во время игры с «Факелом».