Болельщики «Спартака» и «Балтики» подрались во время матча. Есть задержанные

Не снегом единым.

Игра «Спартака» в Калининграде прогремел второй раз за выходные. Первую причину шума прекрасно помнят все, кто смотрел тот матч. Встреча проходила практически в пургу, ее прерывали; москвичи играли в белом, зимнего мяча, как оказалось, в РПЛ в этом сезоне не существует. По этим причинам зрелищность оказалась «на высоте» — ничего не было видно.

Но то был только первый скандал, окружавший игру «Спартака» и «Балтики». Во время встречи, завершившейся со счетом 2:0 в пользу красно-белых, болельщики команд устроили потасовку.

О причинах Telegram-каналу Ultras Action сообщил один из болельщиков хозяев: «Спартаковцы были пьяные, орали оскорбления в адрес ЦСКА, а потом переключились на «Балтику». И так было на всех секторах, где кучно сидели болельщики «Спартака». Нам это не понравилось, предложили выйти пообщаться. Полиция пришла только через 15 минут».

«Конфликт между болельщиками начался еще на трибуне. Сотрудники КРС (контрольно-распределительной службы) сработали оперативно и в рамках регламента. Они сообщили в координационный штаб, вызвали сотрудников полиции. Ситуацию удалось быстро разрешить и избежать более печальных последствий. Зачинщик драки был задержан и выведен со стадиона. Вероятно, он понесет административное наказание. О последствиях и санкциях лучше уточнять в органах внутренних дел, ведущих данное дело», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Фото ФК «Балтика»

«Спартак» в данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Встреча стала второй по посещаемости в РПЛ в истории «Ростех Арены», на матч в Калининграде пришло 16 256 человек. До рекорда («Балтика» — «Зенит», 16 929 зрителей) не хватило совсем немного.