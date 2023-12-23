Сегодня, 18:30
Спортивный менеджер Алан Агузаров дал интервью «СЭ», в котором ответил на актуальные вопросы о будущем экс главного тренера сборной России Станислава Черчесова, возможном уходе Ивана Игнатьева из «Сочи» и адаптации в Греции Магомеда Шапи-Сулейманова.
Также функционер ответил вице-президенту «Алании» Данилу Гуриеву, заявлявшему, что он выдвигал требование клубу выплатить «десятки миллионов рублей» за продление контрактов двух футболистов.
— Недавно вице-президент «Алании» Даниил Гуриев объяснил уход из команды Кочиева и Хосонова тем, что вы как представитель выставили клубу условие о продлении их контрактов за «несколько десятков миллионов рублей». Это соответствует действительности?
— Чушь полная! Ни одного рубля на «Алании» я не заработал, хотя приводил туда множество футболистов, с большинством из которых и связаны успешные результаты клуба на протяжении последних лет. Наоборот, на протяжении длительного времени помогаю детям из этого региона. Начал это делать еще при Габулове, когда купил нескольким возрастам комплекты форм, — делаю это и по сей день.
— В таком случае как все было на самом деле?
— Кочиев и Хосонов ушли из команды бесплатно по завершении прошлого сезона. Тому же Хосонову Гуриев при мне говорил: если команда не попадет в премьер-лигу, они не будут препятствовать, и он может спокойно уходить. С Кочиевым ситуация была идентичной.
Однако они предложили обоим по окончании контрактов те же условия, которые были у ребят. Я попросил сделать каждому суммарно на 10 миллионов в год больше — как правило, это прописывается подъемной выплатой. Итого клуб тратил бы дополнительно 20 миллионов, но имел бы возможность сохранить в команде двух ключевых футболистов. Повторюсь, никогда от Гуриевых ничего не получал и никогда ничего для себя не просил! Все остальное мерзкая ложь! А то, что я просил для футболистов, было вполне соразмерным их уровню игры и вкладу в результаты. В целом, для себя я сделал существенные выводы.
В итоге они получили эти условия в других клубах. Век футболиста короткий. Все мы патриоты своей республики, своих традиций, но у каждого из ребят есть семьи, свои потребности. Есть законы рынка, в конце концов. Ребята не являются собственностью Гуриевых! В результате они оказались там, где их по достоинству оценили.
— Недавно «Аланию» возглавил Евгений Калешин, который неоднократно высказывался против агентов в российском футболе. Вам есть что ему ответить?
— Насколько я знаю, изначально приоритетным кандидатом для клуба был Спартак Гогниев. С ним встречалось руководство, но они не договорились. Потом решили остановиться на Калешине.
Что касается его заявлений, зачем мне ему что-то отвечать? В целом он может быть мне интересен только в контексте того, что возглавил «Аланию» и работает в моей родной республике. А своим мнением по поводу агентов он никогда ни на кого повлиять не сможет. А вот осложнить себе карьеру — вполне. Надеюсь, что у него все сложится в «Алании», иначе ему будет тяжело.
— Какова вероятность того, что «Алания» решит проблемы со стадионом и сможет выступить в РПЛ? Конечно, в том случае, если пойдет на повышение по спортивному принципу.
— Одно могу сказать с уверенностью. Очень большие усилия для решения этого вопроса прикладывает глава региона Сергей Иванович Меняйло. Многие не знают ситуацию изнутри и не понимают, со сколькими трудностями ему приходится сталкиваться. Большое уважение и спасибо ему за тот вклад, который он вносит для развития футбола в регионе.
— Вы много лет дружите и работаете со Станиславом Черчесовым, который по-прежнему без клуба. Чем он сейчас занимается?
— Сейчас Станислав Саламович с семьей в Австрии. До этого находился в Москве, ненадолго заезжал в Осетию. Отдохнул, решил накопившиеся за время работы в Венгрии вопросы.
— На днях в Турции написали, что он один из кандидатов на пост тренера «Бешикташа»...
— Станислав Саламович есть во многих списках достаточно известных клубов. Где-то доходило до звонка, до общения, где-то останавливались на другом кандидате. Суеты и спешки у Черчесова однозначно нет. Абы куда он не пойдет и уже отказал достаточно немалому числу клубов.
— Варианты в России исключены?
— Сложно об этом говорить. Мы же понимаем, какие российские клубы и какие задачи для решения он мог бы рассмотреть.
— Как дела у Шапи-Сулейманова в Греции? Адаптация завершилась?
— Однозначно — да. Каждую игру он начинает в стартовом составе, уже стал одним из ключевых игроков команды.
— При этом результативных действий у него немного.
— На самом деле могло быть гораздо больше. В каждом матче он и сам получает моменты, и партнерам регулярно их создает. Пока у него четыре очка по системе «гол+пас», но уверен — будет намного больше!
— Есть ли у «Ариса» опция выкупа?
— Конечно! Она автоматическая — за определенное количество матчей. Он их практически уже наиграл.
— Правда ли, что Иван Игнатьев покидает «Сочи»?
— Да, существует высокая вероятность того, что уже зимой по обоюдному согласию контракт с «Сочи» будет расторгнут. Есть определенный интерес к Ване из той же Греции, Кипра. Будем двигаться пошагово.