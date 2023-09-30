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РПЛ

Сегодня, 21:40

Первая победа ЦСКА после 6 ничьих: тотальное доминирование, новая травма и роскошный гол Давилы

ЦСКА дома обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Партнеры по ЦСКА поздравляют Виктора Давилу (№ 7) с голом в матче с «Балтикой» (1:0) 30 сентября 2023-го.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Не оставили шансов «Балтике».

В этом сезоне ЦСКА должно быть особенно обидно. Еще весной у Владимира Федотова была лучшая команда лиги после «Зенита». Она уверенно взяла серебро, выиграла Кубок и считалась главным претендентом на трон в случае отъезда звезд из Санкт-Петербурга, а также кризиса команды Семака.

И то и другое случилось уже к 10-му туру, но все это время ЦСКА вообще не пользовался ситуацией. Клуб отпустил Медину, Карраскаля и Зайнутдинова, из-за травм защитников превратился в одну из самых ненадежных команд чемпионата, а с подписанием новичков затянул настолько, что пара важных сделок сорвалась в последний момент.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Балтика

Вместо того чтобы идти в группе лидеров и отрываться от «Зенита», армейцы месяц коллекционировали ничьи (6 подряд!), а игру с «Балтикой» начали с очередного повреждения — снова травмировался Агапов.

В атаке ЦСКА тоже перестроился: впервые в матчах РПЛ места в основе не нашлось для Заболотного. При этом отказ от прессинга в финальной трети и ставки на силовой футбол компенсировался качествами Чалова, Давилы, Файзуллаева и — внезапно — Гайича!

Гол в ворота «Балтики» — классика для команд Федотова: Федор зацепился за длинный заброс Облякова, Аббос быстро нашел Милана, который исполнил один из самых эффектных ассистов сезона (пяткой и между ног сопернику), а после побежал поздравлять Давилу с дебютным голом в России. Чилиец все исполнил очень качественно: убрал на замахе двоих оппонентов и аккуратно вкрутил мяч под крестовину.

Эта атака с запасом стала ярчайшим событием матча — если до перерыва ЦСКА еще натыкался на неприятные подходы «Балтики», то второй тайм полностью провел на чужой половине. Игорь Акинфеев вряд ли вспомнит, когда в последний раз проводил игру в таком режиме: неделю назад он пропустил трижды к 50-й минуте, а сегодня практически не касался мяча.

ЦСКА здорово подчищал у своих ворот, позволил нанести лишь один удар в створ — при этом в плане результата до последнего держал интригу. Только во втором тайме Мухин мощно приложился с левой, но не попал в ближний угол, убойный момент не реализовал Файзуллаев, а Чалов почти подловил Латышонка после грубой ошибки при обработке мяча — моментов у команды Федотова хватило бы для разгрома. А на выходе — минимальная победа над аутсайдером РПЛ.

Хотя для ЦСКА и этот результат — огромный успех (особенно учитывая очень уверенную игру). После шести ничьих подряд во всех турнирах армейцы наконец-то побеждают и подтягиваются к лидирующей группе. Все же 9-е место, на которое они скатились, — слишком даже при всех проблемах с составом.

Но теперь важнее продолжить удачную серию. Впереди вязкая битва с «Факелом» в FONBET Кубке России, а дальше — дерби со «Спартаком», которое окончательно покажет потенциал ЦСКА в текущем состоянии. И даст ответ, позади ли спад в игре и результатах.

ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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