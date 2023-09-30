Еще одна прагматичная победа «Краснодара». «Быки» уверенно лидируют и отрываются от конкурентов

«Рубин» целый тайм играл первым номером, но ничего не смог сделать.

В 10-м туре РПЛ нет каких-то сверхъярких вывесок. Встреча «Крыльев Советов» и «Спартака» привлекает внимание, а «Оренбург» в игре с «Зенитом» и вовсе сотворил сенсацию, но матч вернувшегося в РПЛ «Рубина» и идущего на первом месте «Краснодара» обещал интересную борьбу.

Казанцы пока не впечатляют. Победа в предыдущем туре над «Факелом» помогла выйти из зоны прямого вылета, но вопросы остаются — много «привозят» центральные защитники Мартынович и Грицаенко, не блещет надежностью Дюпин, по забитым голам (10) «Рубин» — пятый с конца. Рашид Рахимов перед матчем с «Краснодаром» обращал внимание на то, что игру в целом команда показывает неплохую. И, в принципе, он прав — «Рубин» создает не так мало голевых моментов (по числу ударов — второе место в лиге), но страдает реализация, а разница по реальным (18) и ожидаемым (9,6) пропущенным голам и вовсе вопиющая. В общем, казанцам пока в том числе не везет, о чем перед 10-м туром говорила таблица ожидаемых очков, согласно которой команда Рахимова должна идти на пятом, а не на 13-м месте.

К «Краснодару» вопросов минимум — ноль поражений в РПЛ, надежный Сафонов, впечатляющая перестройка линии обороны, прогрессирующие Кривцов, Батчи и Кади, прекрасный Сперцян. Естественно, к матчу с «Рубином» «быки» подходили в роли фаворита, хотя легкой прогулки в Казани, учитывая крепкий состав соперника, ожидать не стоило.

И уже на второй минуте «Рубин» показал, что просто так отдавать три очка лидеру чемпионата не намерен, — Кабутов нанес удар в створ, пусть тот получился несильным и точно в руки Сафонову. Правда, после этого инициативу себе все же забрали гости — за первые 20 минут заработали два опасных штрафных (один из которых чуть эффектной подкруткой в ближний не превратил в гол Сперцян), плюс Батчи создал два убойных момента, завершившиеся сейвом Дюпина и ударом Кривцова в перекладину. Во втором эпизоде мяч от стойки ворот срикошетил в спину вратаря и ушел на угловой, который «Краснодар» все же завершил взятием ворот — Алонсо сделал скидку во вратарскую, где почему-то забытый всеми Кордоба только и ждал, чтобы отправить мяч в сетку.

И вот после этого «Рубин» по-настоящему завелся. Уже спустя две минуты после пропущенного гола Даку вывалился один на один с Сафоновым, но запутался в собственных ногах и позволил вратарю сборной России забрать мяч (пусть и ценой легкого повреждения). А чуть позже новичок казанцев Вада опасно бил в ближний угол — казалось, что Сафонов запоздал с прыжком и не факт, что спас бы, придись выстрел в створ. Плюс в атаке у хозяев здорово показывала себя балканская связка Чумич — Ранджелович. Сравнять счет не удалось, но «Рубин» дерзко огрызался.

В первом отрезке второго тайма казанцы и вовсе забрали мяч себе и фактически заперли «Краснодар» на его половине поля. Ключевым при долгих розыгрышах стал центральный полузащитник Иву, а также активная работа в том числе в прессинге атакующей группы. Особенно активничал Даку, который затылком пытался срезать мяч в ворота и опасно бил в ближний из-за штрафной. Гости же старались выскакивать в контратаки за счет забросов на Кордобу и скоростных качеств Батчи.

Но с 75-й минуты, после освеживших игру «Краснодара» замен Ивича, давление «Рубина» начало ослабевать. «Быки» же выключили уже становящуюся привычной при сербском тренере прагматичность и довели дело до минимальной победы — стиль, приносящий результат в этом сезоне, снова стал залогом успеха. А единственный опасный момент во втором тайме на 85-й минуте материализовался во второй мяч, забитый Олусегуном. Ну и всего три пропущенных мяча за 10 туров — просто сказочный показатель, достойный лидера чемпионата.

А за «Рубин» немного обидно — казанцы точно останутся в зоне стыковых матчей, хотя в игре с «Краснодаром» показали и умение играть первым номером, и создавать моменты, да и единственный пропущенный мяч пришелся со стандарта. Но отчаиваться казанским болельщикам рано — игра у команды есть, как и время на исправление ситуации.