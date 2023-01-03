Обыкновенное чудо ЦСКА-1998: армейцы выиграли 14 матчей из 15 и разгромили «Спартак»

25 лет назад в нашем футболе произошло нечто невообразимое.

ЦСКА, завершив первый круг на 14-м месте в чемпионате России-1998, в итоге завоевал серебряные медали. Во многом это чудо стало возможным благодаря новому главному тренеру армейцев Олегу Долматову.

«Проблема ЦСКА — в ущербной психологии игроков»

1 июля 1998 года ЦСКА Павла Садырина в рамках 15-го тура чемпионата России уступил дома «Шиннику» (0:1) и остался на опасном 14-м месте в таблице. Ниже армейцев располагались только московское «Динамо» и «Тюмень». На следующий день после седьмого в сезоне поражения (к слову, первый круг «моряки» завершили ненамного успешнее москвичей — на 13-м месте) в ЦСКА приняли решение сменить главного тренера. На роль спасителя выбрали рулевого новороссийского «Черноморца» Олега Долматова, а новым генеральным директором красно-синих стал Шахруди Дадаханов.

Полузащитник армейцев Сергей Семак в интервью «СЭ» так объяснил неудачные результаты своей команды при Садырине.

— Честно говоря, все происшедшее стало для меня сюрпризом. Хотя после поражения от «Шинника» теперь уже бывший тренер в раздевалке намекнул, что, возможно, это был его последний матч.

— Как строились отношения между тренерами и игроками?

— К сожалению, нормального диалога не получалось. Мы несколько раз пытались по-человечески поговорить, найти с ними компромисс. Но ответного шага так и не было сделано.

— В чем же корень зла?

— В ущербной психологии футболистов. Пока мы будем тренироваться и играть без души, перемен в лучшую сторону ждать не стоит.

Тренерский штаб Павла Садырина. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Микроклимат, игра в линию и дозированные нагрузки

По иронии судьбы свой первый матч во главе ЦСКА Долматов провел против «Черноморца». Дебют удался на славу — 4:1!

Оборона москвичей в этой встрече была перестроена на европейский манер — в линию. Так действовал «Черноморец» при Долматове. Место левого защитника занял Корнаухов, в центре расположились Бородкин и Варламов, а справа — Минько. Роль опорного полузащитника получил Гришин, слева встал Филиппенков, справа — Хомуха, а ключевую позицию в центре — и это стало, пожалуй, главной неожиданностью — занял 21-летний Цаплин. Вперед же у ЦСКА были выдвинуты Семак и на самое острие — Кулик.

Начало разгрому положил блестящий удар Хомухи со штрафного на 33-й минуте. А завершил действо за пять минут до перерыва Шутов — чудо-ударом метров с 30.

На послематчевой пресс-конференции Долматов сделал комплимент своему коллеге, назвав «Черноморец» единственной в России командой, которая играет в современный футбол. «Теперь таких клубов будет два», — добавил новый главный тренер ЦСКА, явно намекая на схожее построение обороны соперников.

В 17-м туре ЦСКА сенсационно на выезде одолел главного на тот момент преследователя «Спартака» — «Зенит» Анатолия Бышовца (1:0). За 12 минут до финального свистка гости получили право на штрафной и распорядились им превосходно. Хомуха длинной диагональной передачей нашел в штрафной абсолютно свободного Минько, и правый защитник москвичей аккуратно уложил мяч в открытый угол ворот.

«Долматов ныне — один из самых прогрессивных наставников, способный за короткое время поставить игру, наладить тренировочный процесс, — резюмировал корреспондент «СЭ». — О спокойной и доброжелательной атмосфере, наконец-то установившейся на базе армейцев в Архангельском, доводилось слышать уже не раз. А специалисты утверждают, что у Долматова идеальные по своей дозированности нагрузки».

Сергей Семак в матче с «Динамо». Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Впрочем, в следующем туре набравший ход ЦСКА притормозил «Локомотив» Юрия Семина — 0:1. Тогда мало кто мог предположить, что в итоговой таблице армейцы окажутся выше железнодорожников, однако больше подопечные Долматова осечек на дистанции не допустили. ЦСКА сполна реабилитировался за поражение в дерби с «Динамо» Георгия Ярцева — 3:0 (дубль Савельева).

— Мы показали очень неплохое движение, хотя на таком солнцепеке даже стоять было тяжело, — сказал на пресс-конференции Долматов. — Я понимал, что динамовцы сосредоточат усилия прежде всего на атаке — иначе их просто не поняли бы болельщики. Поэтому решил, что главным нашим оружием станет игра от обороны. Доволен прежде всего тем, как игроки воплощают мои идеи на поле.

В следующем туре была одержана вторая кряду крупная победа. На этот раз пострадала «Жемчужина», получившая в свои ворота три безответных мяча. Дубль на счету Кулика. Когда Долматов только возглавил ЦСКА и знакомился с командой, первым, о ком он сказал, оказался Кулик: «Место этого игрока в составе даже не обсуждается».

Итак, в первых пяти матчах при Долматове армейцы одержали четыре победы и поднялись на 10-е место. Специалисты ломали головы, в чем же заключалась метаморфоза нового ЦСКА, и приходили к выводу, что прежде всего все упиралось в психологию.

Нервная обстановка, которая была при Павле Садырине, не позволяла раскрыться многим игрокам, они боялись ошибиться, зная, что за этим последует.

Достаточно послушать врача ЦСКА Кюри Чачаева: «С приходом нового руководства нам, обслуживающему персоналу, стало работать гораздо легче и спокойнее. Раньше, например, я не мог лишнего шага сделать по базе в Архангельском, а теперь атмосфера такая, что игроки сами хотят бывать здесь почаще. Как-то встал вопрос, за сколько дней до матча нам сюда заезжать — за один или за два. Так, наш ветеран — Валерий Минько — сказал, что хотел бы за два. Здесь он полностью восстанавливается, проходит перед игрой необходимый курс лечения, что помогает ему лучше подготовиться к игре. Раньше таких пожеланий мне ни от кого не доводилось слышать. Да и я наконец-то стал четко знать, что должен делать и когда мне проводить те или иные процедуры. С приходом Долматова и нагрузки на тренировках стали чуть ли не идеальными — дозированные, рассеянные».

А вот выдержки из интервью защитника Евгения Варламова «СЭ» после матча с сочинцами — о тренировочном процессе Долматова.

«Раньше на тренировках мы преимущественно отрабатывали фланговые проходы и навесы. Сейчас же, с одной стороны, увеличились физические нагрузки, с другой — мы делаем гораздо больше упражнений, направленных на развитие скорости мышления и на игру в завершающей стадии атак. Две недели, готовясь к игре с «Черноморцем», мы отрабатывали игру в обороне в линию. Получилось с первого же раза, а дальше пошло как по накату. Только не надо думать, что наша игра в линию идеальна. Недостатков еще много».

Олег Долматов с помощниками. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Кулик напоминает Мюллера»

Победу над «Аланией» в 21-м туре (1:0) едва ли можно было назвать закономерной. Главным героем поединка во Владикавказе стал голкипер красно-синих Андрей Новосадов, совершивший три потрясающих сейва.

— Наша оборона за время моего пребывания в команде еще никогда не испытывала таких серьезных проблем, как сегодня, — признал на пресс-конференции Долматов. — Бразильцы и Деметрадзе — очень агрессивные, нацеленные на ворота игроки. Их активность привела к ряду опасных моментов у наших ворот. Но в ударе был вратарь Новосадов. И я отдаю себе отчет в том, что нам несколько повезло. «Алания» выглядела чуть получше. Мы ведь совсем не собирались играть от обороны. Сделать это нас заставили соперники.

Результаты встреч с «Ураланом» (3:0) и «Крыльями» (2:0) оказались куда более логичными, пусть с самарцами армейцам и пришлось изрядно помучиться. Матч с командой Александра Аверьянова выявил еще один козырь ЦСКА — умение выжимать максимум из своих моментов: Семак и Цаплин молниеносно наказали хозяев за ошибки в обороне.

— ЦСКА — хорошая команда, на сегодняшний день, возможно, лучшая в России, — заявил на пресс-конференции Аверьянов. — Причем армейцы могут играть еще мощнее, так что их будущим соперникам придется нелегко.

После 23 туров ЦСКА располагался уже на шестом месте. А уверенные победы над «Балтикой» (2:0) и «Тюменью» (3:0) и вовсе вывели армейцев на вторую строчку в таблице! Три мяча в этих двух играх забил Владимир Кулик.

«Это игрок, подобный Мюллеру. Он не занимается организаторской игрой и не отходит назад, действует только на острие атаки, — говорил про своего нападающего Долматов. — Добивания, прострелы, подачи — вот его вотчина. Может и обыграть защитника, поскольку обладает великолепной стартовой скоростью. Обладает неплохим ударом. Правда, у него небольшой процент реализации голевых моментов, но мы над этим работаем. Последние успехи Кулика, думаю, связаны с его регулярными индивидуальными занятиями».

Дмитрий Хомуха. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Феномен Хомухи

При этом Долматов называл самой сильной линией своей команды все же оборону. И это вполне логично: за первые восемь матчей при новом тренере красно-синие пропустили всего один мяч — от «Локо».

«Еще совсем недавно защитники армейцев считались средними, но сегодня уже двое из них — Минько и Варламов — входят в состав сборной, причем Варламов там — один из лучших, — писал корреспондент «СЭ». — Отменно выглядит у ЦСКА и Корнаухов, который в последнее время не только забивает, но и раздает острые пасы. Вообще фланги армейской защиты очень подвижны. И Минько, и Корнаухов при первой же возможности идут вперед».

О Варламове Долматов в конце сезона говорил исключительно в восторженных тонах: «Лучший на сегодняшний день защитник в России. Не по годам тактически мудр. На вид вроде бы и медлителен, но от него не убежишь. Хорош вверху, неплох в организации, обладает мощными ударами как с левой ноги, так и с правой. Он — тип современного центрального защитника. Ему осталось лишь прибавить в организации игры».

Что касается полузащиты, то ЦСКА не играл с ярко выраженными крайними хавбеками, а на фланги постоянно смещались инсайды. Чуть левее располагался молодой Цаплин, а правее — Хомуха — великолепный мастер стандартных положений.

«Хомуха обладает отличным ударом с обеих ног, великолепным пасом — не случайно сделал столько голевых передач, — характеристика рулевого москвичей. — Дмитрий — типичный диспетчер, и когда он в порядке, то незаменим».

«Спартак» выглядел телегой, ЦСКА — самолетом »



В 26-м туре должен был состояться матч всего сезона — дерби «Спартак» — ЦСКА. Лидировавшая к тому моменту команда Олега Долматова опережала армейцев на девять очков, однако интрига в борьбе за золото вполне могла возродиться в случае очередной победы красно-синих.

Перед матчем чемпионы России понесли серьезные кадровые потери — из-за перебора карточек дерби пропускали Цымбаларь и Титов, а Ширко и Ромащенко не оправились от травм.

26 сентября 1998 года — однозначно красный день календаря для армейских болельщиков. С первых же минут стало ясно — у «Спартака» в центре поля не получается ничего. Не то что фирменного ажурного розыгрыша мяча — даже трех-четырех точных передач подряд у красно-белых не было. Спартаковцам — наверное, впервые в истории российских первенств — пришлось начисто отдать инициативу. Долматов потом заметит: «Спартак» привык играть у штрафной противника, но никак не приучен действовать на своей половине. Он не мог отказаться от своей игры, и мы этим неплохо воспользовались. В частности, с помощью прессинга».

ЦСКА прессинговал на протяжении всех 90 минут так, что дух захватывало. Как же команда должна была быть готова физически, чтобы настолько неутомимо накрывать соперника на чужой половине поля! В отсутствие ведущих полузащитников красно-белым противопоставить армейскому порыву оказалось нечего. «ЦСКА играл в гораздо более современный футбол, чем «Спартак», — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» ветеран красно-белых, лучший футболист СССР-1972 Евгений Ловчев. — Разница в скоростях была такова, что, образно выражаясь, можно сказать: телега противостояла самолету».

«Огромное — даже для не самой надежной спартаковской защиты — количество ошибок тоже можно назвать следствием полного провала в середине поля, — писал корреспондент «СЭ». — Оборона «Спартака» не привыкла сталкиваться с такими нагрузками, какие были предложены ей армейцами. Полузащита чемпионов, обычно контролирующая мяч большую часть игрового времени, позволяет защитникам действовать в несколько облегченном режиме. В субботу же мяч почти все время был у ЦСКА, который не тратил лишнее время на поперечные передачи и шел вперед на предельных скоростях. И к этому спартаковские оборонцы оказались не готовы».

В итоге уже к 55-й минуте ЦСКА просто уничтожил «Спартак» — 3:0! Отличились Хомуха, Филиппенков, Бородкин. На 87-й минуте Хомуха оформил дубль, и лишь непосредственно перед финальным свистком Робсон забил гол престижа.

Дмитрий Парфенов и Сергей Семак. Фото Александр Вильф, архив «СЭ» Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

«Робсон — не игрок уровня «Спартака»

К слову, Долматова после сезона-1998 спросили, почему в составе армейцев не было легионеров из дальнего зарубежья.

— За границу — и это однозначно — я никогда не поеду, — подчеркнул Олег Васильевич. — Не могу находиться там более десяти дней. Кроме того, большие проблемы создает незнание языка. Как я смогу что-то объяснить своим футболистам? Именно поэтому, кстати, не вижу смысла и в приглашении в свою команду иностранцев. Да и вряд ли легионеры хорошего класса поедут в Россию. Поедут те, которых у нас и так полно, — третьего сорта. Или те, которые никак в Европе не могут устроиться, — типа Изибора или спартаковских бразильцев. А потом мучайся с ними.

— Вы считаете, что спартаковские бразильцы слабы?

— Безусловно.

— Но ведь Робсон блистал в матче с самим «Реалом»!

— На одну игру может собраться любой футболист. Главное, как он преодолевает длинную дистанцию. Не сомневаюсь, что Робсон — игрок, не соответствующий уровню «Спартака».

Когда Долматов пришел на послематчевую пресс-конференцию, его встретили аплодисментами. Затем они звучали еще несколько раз.

— Сегодня ЦСКА оказался сильнее «Спартака». Но при этом мы понимаем, что у соперника не было двух лучших игроков. Из-за отсутствия Титова и Цымбаларя матч, несомненно, обеднел. Играй они — и встреча наверняка оказалась бы еще более яркой.

— Каким образом вы пытались использовать потерю «Спартаком» Цымбаларя и Титова?

— У нас своя игра, и отступать от нее мы не намерены. Спартаковские игроки действуют в короткий и средний пас, они любят играть у ворот соперника, но не привыкли действовать на своей половине поля. Именно это мы и учли — пытались прессинговать на каждом участке поля.

— За счет чего ЦСКА имел очевидное преимущество в «физике»?

— Честно говоря, даже не знаю. Готовясь к этому матчу, мы почти в два раза снизили привычные для игроков нагрузки. Да и вообще в течение этой недели я старался их поменьше беспокоить.

— Как вы оцениваете возможность погони за «Спартаком» — и какая вообще стоит сейчас задача перед ЦСКА?

— Догнать «Спартак» практически невозможно. Что касается нашей задачи, то начинаем настраиваться на матч следующего тура — с «Ростсельмашем».

В заключение Долматов под очередные аплодисменты пожелал «Спартаку» успешного выступления в матче с «Реалом».

— Долматов говорил, что нужно сразу же подавить соперника, постараться забить быстрый гол, — заметил в свою очередь Валерий Минько. — На прессинг отводилось минут 15, а дальше по ситуации. Мы выдержали весь первый тайм.

— Специалисты по штрафным ударам обычно шлифуют свое мастерство с помощью искусственных «стенок». Вы тоже? — спросили Дмитрия Хомуху после триумфа.

— Да. Как только пришел Долматов, клуб приобрел специальные «стенки», и теперь два дня в неделю мы посвящаем отработке стандартных положений.

— Что сказал игрокам после матча Долматов?

— Попросил не обольщаться и достойно закончить чемпионат.

— О первом месте не думаете?

— Ликвидировать отставание в шесть очков в оставшихся четырех турах очень тяжело. Но могу обещать: ЦСКА сделает все, чтобы обострить борьбу за чемпионство.

Некоторые журналисты, впрочем, считали, что крупная победа ЦСКА над «Спартаком» стала возможной благодаря работе армейского клуба с судьями.

— После матча со «Спартаком» в прессе прозвучали обвинения в ваш адрес: вы, мол, дружны с арбитром Ибрагимовым, который в предыдущей игре «Спартака» умышленно показал желтые карточки Титову и Цымбаларю, что стоило им дисквалификации на матч с ЦСКА. Как вы это прокомментируете? — спросили заместителя генерального директора ЦСКА Авалу Шамханова.

— Полный абсурд. Хотя бы потому, что у меня со всеми арбитрами ровные отношения, и с Ибрагимовым мы не настолько дружны, чтобы он мог пойти на такой шаг. Честно говоря, на следующий день после той памятной победы мне было очень обидно про себя такое читать.

Радость армейцев. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Серебро!

Эмоционально выхолощенные победой в дерби армейцы с большим трудом одолели «Ростсельмаш» благодаря Кулику, который наказал голкипера Савченко за ошибку, — 1:0.

— Дело не только в эмоциональном опустошении команды после победы над «Спартаком», хотя и в нем, конечно, тоже, — рассказывал «СЭ» Варламов.

— Было ясно, что подъем не может продолжаться вечно, когда-то обязательно наступит спад. На прошедшей неделе Долматов дал нам дополнительные физические нагрузки — чтобы, пройдя неизбежный кризисный момент, к концу сезона мы могли вновь выйти на пик формы. Может быть, и это стало одной из причин того, что мы так плохо двигались в этой встрече. О необходимости прибавить в движении тренер говорил нам в перерыве. Это сработало в первые 10-15 минут второго тайма, а потом все вернулось на круги своя. Матч с «Ростсельмашем» нам нужно было пережить, не потеряв очков. Долматов нас, кстати, потом поблагодарил за результат.

В параллельной встрече «Спартак» с минимальным счетом переиграл аутсайдера — «Тюмень» — и сохранил шестиочковый отрыв от армейцев. Команда Романцева, победив в следующих двух турах «Ротор» и «Шинник», стала недосягаемой для преследователей и в очередной раз завоевала золотые медали.

ЦСКА в случае осечки рисковал потерять вторую позицию — на пятки наступал «Локомотив». Армейцы с одинаковым счетом победили «Торпедо» и «Ротор» — 2:0 — и перед последним туром опережали железнодорожников на одно очко.

— В чем, на ваш взгляд, сильные стороны нынешнего ЦСКА? — спросили главного тренера волгоградцев Виктора Прокопенко.

— Почти все игроки армейцев выделяются высокой функциональной готовностью к игре. Вы понимаете, что это понятие включает в себя множество компонентов, так вот: в любом из них ЦСКА сегодня на высоте. Армейцы демонстрируют крайне симпатичный футбол — широкий, размашистый, с большим количеством длинных передач. Такая игра требует от футболистов мужества в борьбе за верховые мячи и отскоки. Долматов прививает ЦСКА футбол если не будущего, то уж точно настоящего. Похоже, что и с материальной точки зрения дела у клуба складываются хорошо.

Долматов в свою очередь обозначил кадровые проблемы своей команды:

— Мне остается только посетовать на короткую скамейку. Ведь ситуация, когда потеря любого игрока может обернуться для нас катастрофой, ненормальна. Единственная позиция, за которую я относительно спокоен, — вратарская. Новосадова считаю лучшим голкипером России (Новосадов был включен в «Список 33 лучших» под третьим номером, пропустив вперед Нигматуллина и Филимонова. — Прим. «СЭ»), устраивает меня и Кутепов. Интересно, что когда я пришел работать в ЦСКА, все предупреждали меня именно о слабости голкиперов. Я такой проблемы пока не обнаружил.

Итак, судьба серебряных медалей решалась в последнем туре. ЦСКА нужно было побеждать в Ярославле «Шинник». Армейцы обозначили свои серьезные намерения в первые полчаса игры. На 21-й минуте Семак перехватил пас Енина, на всех парах помчался навстречу Гутееву и нанес удар. Не слишком сильный и опасный, но, на беду хозяев, мяч попал в ногу Новгородова и закатился в противоположный от вратаря угол. Вскоре армейцы получили право на опасный штрафной, и Хомуха подтвердил свое реноме. 0:2.

Ярославцы встрепенулись, сократили разрыв в счете, начали давить. Но на большее не сподобились — вновь очень качественный матч провел Новосадов. Когда встреча закончилась, армейцы устроили на поле кучу-малу. А затем всей командой, включая запасных, устремились к трибуне за воротами, где расположились их фанаты, и стали бросать им футболки.

У входа в раздевалку игроков поджидал счастливый Олег Долматов. Он обнимал и целовал каждого. Зашел поздравить ЦСКА и рулевой «Шинника» Давид Кипиани, он воскликнул: «Удачи, ребята!» И все разразились овациями. «Ура Олегу Васильевичу!» — закричали игроки, и тут в раздевалку внесли припасенный заранее ящик шампанского.

А потом Долматов сказал тост:

— Я поздравляю вас. Вы великие. Выиграть 14 матчей из 15 — такого я просто не припомню. Пью за вас и за всех нас, ведь мы одно целое.

На пресс-конференции Кипиани назвал успех ЦСКА чудом.

— Прежде всего хочу поздравить ЦСКА с серебряными медалями. Армейцы совершили чудо. Это в первую очередь твоя заслуга, Олег (обращаясь к Долматову). Ты достоин такого успеха, потому что прошел в футболе очень сложный путь. Сегодня у тебя — звездный час. Надеюсь, что через год я буду поздравлять тебя с победами в Лиге чемпионов. А сейчас хотел бы сказать журналистам вот о чем: уже после матча пошли разговоры о том, что на поле было не все честно. Это меня возмутило до глубины души. Мои команды никогда не играли договорные матчи — и не будут их играть!

Авалу Шамханов не скрывал своего восхищения по поводу результата ЦСКА в сезоне-1998:

— Просто поразительно, насколько быстро Долматов добился результата с игроками, многих из которых еще три месяца назад не знал даже по именам. И сегодня со всей уверенностью можно сказать, что у нас появился новый футбол — футбол Долматова, в который играет ЦСКА.

— Я сравнил бы ЦСКА Долматова с разогнавшимся поездом, остановить который не смог даже «Спартак», — резюмировал один из главных творцов чуда 1998 года Дмитрий Хомуха.