Главный представитель РПЛ на ЧМ покидает Россию. Ловрена остается только поблагодарить за порядочность

Деян возвращается в «Лион».

На чемпионате мира в Катаре оказалось неприлично мало представителей РПЛ. Точнее, было их всего два — камерунец Муми Нгамале из «Динамо» и хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен. И если первый провел на поле в общей сложности всего восемь минут, то второй завоевал бронзовые медали, составив с Йошко Гвардиолом одну из самых надежных пар центральных защитников на турнире. И это было весьма парадоксально — Деяну уже 33, да и в «Зените» он показывал высокий уровень лишь отрезками. А тут — просто потрясающее выступление и возвращение в сильную европейскую лигу.

Пожалуй, в этом и есть феномен хорвата — ярче всего болельщикам (не только «Зенита», но и, например, «Ливерпуля») врезались в память его привозы и косяки. Ловрен и правда много ошибался на протяжении карьеры, а его брошенная летом 2018-го фраза о том, что он считает себя одним из лучших на своей позиции в мире, на годы добавила его образу еще больше неоднозначности. Отбил ли Ловрен заплаченные за него «Зенитом» два года назад 12 миллионов евро — вопрос спорный. С одной стороны, у Деяна не было той стабильности, что у Бранислава Ивановича, да и привозы никуда не делись. С другой — когда хорват был здоров, именно он являлся ведущим защитником в паре и быстро дослужился до капитанской повязки.

Семак называл Ловрена профессионалом до мозга костей. И, пожалуй, это главное, что можно сказать о Деяне. Он не филонил и не давал себе поблажек — более того, вел партнеров за собой. Но особое впечатление Ловрен произвел человеческими качествами. С начала 2022 года на него оказывалось большое давление — хорватская пресса призывала защитника покинуть Россию, под вопросом оказался даже вызов в сборную. У Деяна, как и у других легионеров, была возможность воспользоваться специальной опцией ФИФА, уйти в аренду и склонить «Зенит» к последующей продаже. Тем более футболист рисковал пропустить чемпионат мира. Но Ловрен показал профессионализм и за пределами футбольного поля.

«Меня высмеивали в школе, надо мной смеялись, когда я был юниором. Говорили, что я не смогу играть на высоком уровне, что у меня нет левой ноги, что я медленный. Все эти мелочи сделали меня сильнее. Если вы говорите, что у меня плохая левая, я сегодня же буду бить ей больше и лучше».