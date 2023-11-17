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Сегодня, 09:30

«Спартак» — на 100% самый популярный клуб страны. На выездах нас поддерживают мощнее, чем хозяев». Интервью Зорина

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Даниил Зорин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Даниил Зорин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с хавбеком «Спартака», который играет в минском «Динамо».

Год назад воспитанник «Спартака» пробился в главную команду, дебютировал в FONBET Кубке России и РПЛ, а летом ушел в аренду в минское «Динамо». И в Белоруссии сразу раскрылся: в девяти матчах стабильно выходил в стартовом составе, настрелял 6 голов и выполнил 2 результативных паса.

Корреспондент «СЭ» встретился с Даниилом Зориным в расположении молодежной сборной России и узнал об уровне белорусской лиги, разговоре с Гильермо Абаскалем и переходе из академии ЦСКА.

Аренда пошла мне на пользу — сто процентов

— В Белоруссии у тебя топ-статистика. В чем главная причина такого прогресса?

— В себе ничего не менял, просто стараюсь проявить лучшие качества на каждой тренировке. Как и в «Спартаке». Но там у меня было не особо много игрового времени и, соответственно, шансов показать себя. Хотя в первом же матче в РПЛ я отдал голевую.

В Белоруссии же я сразу стал достаточно много играть. И пока все складывается неплохо: отдаю, забиваю. Главное — команда побеждает! Будем вместе двигаться к своей цели.

 
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— То есть уже можно признать: аренда пошла тебе на пользу.

— Сто процентов! Когда нет игрового времени, ты не в форме — и не важно, сколько при этом тренируешься. Игровой тонус — это совершенно другое. Чтобы прогрессировать, забивать и отдавать результативные передачи, нужно играть. Как бы ты ни работал на тренировках, в матчах все сложнее. В прошлом году я в основном тренировался, приезжал в сборную не в лучшей форме... Так что аренда мне помогла, безусловно.

— Как тебе уровень чемпионата Белоруссии?

— Хороший: те команды, что идут вверху таблицы, достаточно высокого уровня. Думаю, они могли бы спокойно играть в РПЛ. Точно бы не затерялись. Да и остальные тоже могут дать бой.

— Но в целом лига уступает РПЛ?

— Она послабее, да. Все-таки российский чемпионат довольно сильный, там много качественных ребят. Но я точно не скажу, что в Белоруссии совсем слабый уровень футбола. Это точно не так.

Даниил Зорин.
Фото Федор Успенский, "СЭ"

«Спартак» не хотел отпускать меня с правом выкупа. Был интерес и от клубов РПЛ

— Как ты принимал решение об аренде? Еще в июле ты играл за «Спартак» в товарищеском матче с «Нефтчи»...

— Но уже тогда понимал, что нужно искать какие-то варианты. Осознавал, что в сезоне у меня либо вообще не будет игрового времени, либо его будет крайне мало. Нужно было искать команду, где бы я чаще выходил на поле.

— Ты только пробился в главную команду, и тут же — аренда. Не обидно?

— Нет, обид абсолютно никаких нет. Я очень рад, что попал в основную команду, тренировался с одними из лучших футболистов в нашей стране, дебютировал в РПЛ и Кубке. Благодарен Гильермо Абаскалю за то, что он «поднял» меня и Пашу [Мелешина] из дубля и дал шанс сыграть на взрослом уровне. Тренер отвечает за результат и футболистов, которые выходят на поле. Я старался заслужить игровое время на тренировках. Но если тренер так решил... Оглядываясь назад, думаю, это был правильный выбор.

— С Абаскалем вы поговорили перед уходом?

— Да. Гильермо пожелал мне удачи и сказал, чтобы я максимально проявил себя. Попросил показать спартаковскую школу на просторах белорусского футбола, ха-ха! Вроде получается.

— У тебя в арендном соглашении не прописано право выкупа. Чья это инициатива?

— «Спартака». Клуб хотел, чтобы я вернулся после аренды, а не мог уйти в команду, которой я арендован. Собственно, поэтому я и поехал в минское «Динамо». Клубы РПЛ и первой лиги не хотели брать меня без права выкупа, а «Спартак» на этом настаивал.

 
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— Когда ты вернешься в «Спартак»?

— Этой зимой. В Белоруссии сезон начинается весной и заканчивается в декабре. Осталось две игры — и поеду в Москву. Надеюсь, в качестве чемпиона — нам нужны две победы.

— Допускаешь, что еще раз можешь уйти в аренду этой зимой?

— Пока рано об этом говорить. Как вернусь — поговорим с тренером, руководителями. Если меня будут видеть в команде и давать игровое время, то, конечно, я бы хотел остаться. Я воспитанник клуба и хочу приносить ему пользу. Но сидеть весь сезон на замене мне не хочется. Мне 19 лет, это возраст, когда футболисту очень важно играть, а не только тренироваться. В этом я убедился, когда ушел в «Динамо».

— Как тебе Минск? К чему было сложнее всего привыкнуть?

— Это мой первый опыт самостоятельной жизни — поначалу было проблематично с питанием. Но уже освоился. Иногда готовлю сам: макароны, картошку, курицу. Иногда покупаю готовое. Плюс на базе кормят. В Москве, конечно, комфортнее — у меня там все друзья, родные. Но Минск тоже очень красивый и спокойный город. Белоруссия все-таки братская страна — здесь все на русском, люди очень отзывчивые. За эти полгода точно стал более самостоятельным и ответственным, выйдя из зоны комфорта.

Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

В «Спартаке» Абаскаль просил не обращать внимания на таблицу

— Следишь за «Спартаком»?

— Конечно. Когда нет игр и тренировок, то смотрю матчи.

— Веришь, что команда вернется в чемпионскую гонку?

— Когда был в команде, Абаскаль просил не обращать внимания на турнирную таблицу и двигаться от матча к матчу: с кем бы ни играли — нужно готовиться и стараться победить. Думаю, сейчас все так же. Команда выкладывается на поле — да, не всегда удается побеждать, но, надеюсь, после победы над «Ростовом» все пойдет хорошо.

— Ты пришел в основную команду «Спартака» одновременно с Мелешиным, у которого почти нет игрового времени. Может, ему тоже стоит задуматься об аренде?

— Я не могу ему ничего советовать. У нас разные позиции, разные ситуации. В центре поля у меня была большая конкуренция. А нападающих в «Спартаке» не так много. Паша сейчас пытается пробиться в основной состав. В целом он сыграл уже пять-шесть матчей, забил в Кубке. Возможно, сказывается отсутствие игрового тонуса. Мы прошли вместе ЮФЛ, я часто отдавал ему голевые передачи, у нас была отличная связка, мы отлично общаемся и за пределами футбольного поля, поэтому я очень хочу, чтобы он стал забивать и получать больше игрового времени. Желаю ему только удачи и надеюсь, что у него все получится.

— Ты воспитанник «Спартака», но в детстве занимался в академии ЦСКА. Как ты туда попал?

— Да просто не было другого выхода. Мне пять лет, «Спартак» еще не набирал футболистов. Я пошел в ЦСКА, позанимался там пять лет, но понял, что мне больше подходит спартаковский стиль. Поэтому в 2014 году с родителями решили переходить в «Спартак».

Футболист минского &laquo;Динамо&raquo; и&nbsp;молодежной сборной России Даниил Зорин.

— И где лучше?

— В «Спартаке». Я в этом клубе почти девять лет, дошел до основного состава, дебютировал в большом футболе. Тот же Миша Игнатов, Никита Чернов когда-то играли за ЦСКА. Медина вообще перешел напрямую в осознанном возрасте. У меня никогда не было проблем из-за этого.

— Ты был капитаном «Спартака» в ЮФЛ. Есть ли мечта стать капитаном основной команды?

— Пока что моя мечта — просто закрепиться в «Спартаке» и быть полноценным игроком основного состава. В каком статусе — не так важно. «Спартак» — главный и самый популярный клуб страны. Когда мы приезжали играть в другие города — болельщики поддерживали нас мощнее, чем хозяев. Поэтому «Спартак» — на сто процентов самый популярный клуб страны.

 
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Даниил Зорин
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