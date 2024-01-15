Севикян уходит в «Ференцварош». Где логика?

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Главная звезда «Пари НН» — 22-летний нападающий Эдгар Севикян — покидает клуб. Опцию выкупа в 1,1 миллиона евро активировал «Ференцварош». По информации журналиста Ивана Карпова, 300 тысяч из них заплатит отец футболиста — вероятно, семейство Севикянов очень хочет покинуть РПЛ.
Главный тренер нижегородцев Сергей Юран не понял мотивов: «Сам Эдгар от этого только потеряет. Чемпионат Венгрии слабее российского, а ему еще нужно будет влиться в коллектив, адаптироваться в игровом плане. Я говорил раньше и сейчас считаю, что ему стоило доиграть у нас до конца чемпионата, окрепнуть и только потом двигаться дальше, если будут варианты. Я бы понял, если бы он пошел в «Краснодар» или ЦСКА, а чемпионат Венгрии, «Ференцварош»... Не знаю. Но раз приняли такое решение — ради бога», — сказал Юран «Чемпионату».
Кроме того, тренера задело, что Севикян не оповестил его об уходе. Хотя ранее игрок общался с Юраном на важные темы — например, Сергей Николаевич посоветовал тому выбрать сборную Армении: «Я сказал ему: «Эдгар, футбольная жизнь коротка. Расскажу немножко о своем опыте, а ты принимай решение». Конечно, мне хотелось бы видеть его в сборной России, но я не знаю и никто не знает, когда нас вернут в соревнования. И вернемся ли мы вообще».
Юран наговорил много чего еще в связи с трансфером — например, сказал, что не считает уход Севикяна потерей, отрезок перед паузой тот провел «слабенько», да и новые футболисты «Пари НН» «получше». И если в этом с тренером можно спорить, то сомнения в переходе в «Ференцварош» вполне обоснованы. Логика прослеживается слабо.
Нет, конечно, она есть. Это Европа, это еврокубки, это гарантированные трофеи каждый год. Но на этом преимущества заканчиваются. Венгерская лига — слабая. Это 23-е место в рейтинге УЕФА (у России 29-е — но мы не играем уже два года), групповой этап ни одного из еврокубков не гарантирован ни чемпиону, ни обладателю Кубка. Только квалификации.
По стоимости лиги тоже все печально — весь венгерский чемпионат дешевле «Зенита». «Ференцварош» не вошел бы даже в топ-5 РПЛ (52 миллиона евро на Transfermarkt). По зарплате там тоже мимо — в 2021 году Венгрия была только 19-й в Европе по расходам на футболистов. В среднем игрок местного чемпионата получал 8 тысяч евро в месяц. Если Севикян устроился на похожую сумму, то вложения отца отобьются только через три года.
Трамплин для перехода в топовую лигу? Шанс есть, но сомнительный. За последние пять лет из «Ференцвароша» уезжали только в «Унион Берлин», «Гранаду» и «Айнтрахт». Есть ощущение, что из российских топ-клубов можно было бы прыгнуть подальше — Арсен Захарян тому пример. Шанс попасть в российские гранды у Севикяна был — не так давно сообщалось об интересе «Краснодара» и в особенности ЦСКА. Армейцы якобы уже были готовы выплатить отступные, но...
Пока все выглядит как отъезд ради отъезда, да еще и в странном формате, когда игрок сам доплачивает за свой трансфер. Как правило, такие вещи заканчиваются печально. История футбола, в том числе и российского, учит — переходить нужно туда, где тебя хотят и где условия будут радикально лучше, карьерой нужно грамотно управлять, а не приплачивать за уход в спорное по качеству место. Обычно в таких случаях получается Лунев в «Байере» или Дзюба в Турции.
У Севикяна в «Пари НН» все шло очень хорошо. Он был лидером команды, непрерывно рос в стоимости (+1,4 миллиона евро за год), и, сохранив динамику, летом мог бы выступать уже с других позиций. Получилось иначе — «Пари НН» ослаблен и недополучил денег (1,1 миллиона евро вместо как минимум 1,8 по Transfermarkt), Севикян едет в 23-ю лигу Европы.
В карьере Эдгара уже было одно экстравагантное решение, когда он уехал в академию «Леванте». Тогда испанская дорога все равно привела в Россию, в Нижний Новгород. Куда приведет сейчас венгерская? Учитывая, что Севикян, уроженец Москвы и воспитанник академии «Локомотива», с осени игрок сборной Армении, — сказать сложно.
Но, как сказал Сергей Юран, — «ради бога».