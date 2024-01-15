Севикян уходит в «Ференцварош». Где логика?

Решение, которое трудно понять.

Главная звезда «Пари НН» — 22-летний нападающий Эдгар Севикян — покидает клуб. Опцию выкупа в 1,1 миллиона евро активировал «Ференцварош». По информации журналиста Ивана Карпова, 300 тысяч из них заплатит отец футболиста — вероятно, семейство Севикянов очень хочет покинуть РПЛ.

Главный тренер нижегородцев Сергей Юран не понял мотивов: «Сам Эдгар от этого только потеряет. Чемпионат Венгрии слабее российского, а ему еще нужно будет влиться в коллектив, адаптироваться в игровом плане. Я говорил раньше и сейчас считаю, что ему стоило доиграть у нас до конца чемпионата, окрепнуть и только потом двигаться дальше, если будут варианты. Я бы понял, если бы он пошел в «Краснодар» или ЦСКА, а чемпионат Венгрии, «Ференцварош»... Не знаю. Но раз приняли такое решение — ради бога», — сказал Юран «Чемпионату».

Кроме того, тренера задело, что Севикян не оповестил его об уходе. Хотя ранее игрок общался с Юраном на важные темы — например, Сергей Николаевич посоветовал тому выбрать сборную Армении: «Я сказал ему: «Эдгар, футбольная жизнь коротка. Расскажу немножко о своем опыте, а ты принимай решение». Конечно, мне хотелось бы видеть его в сборной России, но я не знаю и никто не знает, когда нас вернут в соревнования. И вернемся ли мы вообще».

Юран наговорил много чего еще в связи с трансфером — например, сказал, что не считает уход Севикяна потерей, отрезок перед паузой тот провел «слабенько», да и новые футболисты «Пари НН» «получше». И если в этом с тренером можно спорить, то сомнения в переходе в «Ференцварош» вполне обоснованы. Логика прослеживается слабо.

Нет, конечно, она есть. Это Европа, это еврокубки, это гарантированные трофеи каждый год. Но на этом преимущества заканчиваются. Венгерская лига — слабая. Это 23-е место в рейтинге УЕФА (у России 29-е — но мы не играем уже два года), групповой этап ни одного из еврокубков не гарантирован ни чемпиону, ни обладателю Кубка. Только квалификации.

Эдгар Севикян. Фото Федор Успенский, «СЭ»

По стоимости лиги тоже все печально — весь венгерский чемпионат дешевле «Зенита». «Ференцварош» не вошел бы даже в топ-5 РПЛ (52 миллиона евро на Transfermarkt). По зарплате там тоже мимо — в 2021 году Венгрия была только 19-й в Европе по расходам на футболистов. В среднем игрок местного чемпионата получал 8 тысяч евро в месяц. Если Севикян устроился на похожую сумму, то вложения отца отобьются только через три года.

Трамплин для перехода в топовую лигу? Шанс есть, но сомнительный. За последние пять лет из «Ференцвароша» уезжали только в «Унион Берлин», «Гранаду» и «Айнтрахт». Есть ощущение, что из российских топ-клубов можно было бы прыгнуть подальше — Арсен Захарян тому пример. Шанс попасть в российские гранды у Севикяна был — не так давно сообщалось об интересе «Краснодара» и в особенности ЦСКА. Армейцы якобы уже были готовы выплатить отступные, но...

Пока все выглядит как отъезд ради отъезда, да еще и в странном формате, когда игрок сам доплачивает за свой трансфер. Как правило, такие вещи заканчиваются печально. История футбола, в том числе и российского, учит — переходить нужно туда, где тебя хотят и где условия будут радикально лучше, карьерой нужно грамотно управлять, а не приплачивать за уход в спорное по качеству место. Обычно в таких случаях получается Лунев в «Байере» или Дзюба в Турции.

У Севикяна в «Пари НН» все шло очень хорошо. Он был лидером команды, непрерывно рос в стоимости (+1,4 миллиона евро за год), и, сохранив динамику, летом мог бы выступать уже с других позиций. Получилось иначе — «Пари НН» ослаблен и недополучил денег (1,1 миллиона евро вместо как минимум 1,8 по Transfermarkt), Севикян едет в 23-ю лигу Европы.

Эдгар Севикян в матче против «Динамо». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В карьере Эдгара уже было одно экстравагантное решение, когда он уехал в академию «Леванте». Тогда испанская дорога все равно привела в Россию, в Нижний Новгород. Куда приведет сейчас венгерская? Учитывая, что Севикян, уроженец Москвы и воспитанник академии «Локомотива», с осени игрок сборной Армении, — сказать сложно.

Но, как сказал Сергей Юран, — «ради бога».