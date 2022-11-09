«Перед игрой нас пытались унизить». 25 лет золотой победе «Спартака» над «Ротором»

История легендарного выезда красно-белых в Волгоград.

Ротор — Спартак — 0:2 (0:0)

Голы: Кечинов, 72 (0:1). Ширко, 78 (0:2).

«Ротор»: Захарчук, Шмарко, Бурлаченко, Олеников (Зернов, 67), Беркетов, Жуненко, Зубко, Нидергаус (Кривов, 57), Веретенников, Есипов, Абрамов.

«Спартак»: Филимонов, Горлукович, Ананко, Хлестов, Ромащенко, Ширко (Бахарев, 90), Бузникин (Мелешин, 64), Аленичев, Титов, Кечинов, Тихонов.

9 ноября 1997 года. Волгоград. Центральный стадион. 25 000 зрителей (вмещает 40 000).

До сих пор не пойму, как среагировал Филимонов!

Концовка чемпионата России-1997 получилась практически такой же невероятной, как и финиш сезона-1996. Золотые медали разыгрывались в последнем туре в Волгограде: «Ротору» нужна была только победа, а вот «Спартак» устраивала и ничья.

Команда Виктора Прокопенко сразу же включила высокий прессинг, к которому красно-белые были не всегда готовы. Сразу обозначилась дуэль на фланге — Есипов против Тихонова. И до перерыва, надо сказать, Валерий выглядел предпочтительнее. Его две передачи в штрафную гостей могли привести к голам, но Ананко и Горлукович не позволили добраться до мяча сначала Зубко, а потом и Веретенникову.

«Спартак» ответил конкретнее — ударом Горлуковича головой над перекладиной и дальним выстрелом Тихонова, с которым справился Захарчук.

Валерий Бурлаченко и Дмитрий Аленичев. Фото «СЭ»

И все же «Ротор» смотрелся целостнее. На 17-й минуте Есипов, продавив на правом фланге Тихонова, то ли прострелил в штрафную, то ли нанес удар со средней дистанции. Нидергаус подставил ногу, мяч резко изменил траекторию, но Филимонов каким-то чудом выбросил руку. Через 70 минут станет ясно: это было главное спасение всего матча.

— Самыми сложными стали для нас первые 30 минут, когда «Ротор» мощно атаковал, — признал после игры Ананко. — До сих пор не могу понять, как Филимонов среагировал на удар Нидергауса!

— Матч последнего тура чемпионата России-1997 со «Спартаком» до сих пор сидит у вас занозой в сердце? - спросили мы Нидергауса в декабре прошлого года.

— Так вы же разве дадите забыть? Все журналисты давят на эту мозоль! Была спортивная борьба. Честная — на поле. Закулисная — вне его. Так получилось. Значит, не судьба...

— Почему не судьба? Все же могло повернуться и в вашу сторону. Первый тайм, 17-я минута: Есипов простреливает, вы умело подставляете ногу и метров с шести бьете в противоход Филимонову...

— Как вы правильно заметили, я не бил, а просто подставил ногу. Но как Филимонов потащил тот мяч... До сих пор понять не могу! Видимо, у него сработал рефлекс. Он лишний раз доказал, что являлся серьезным вратарем. Не зря же его привлекали в сборную России. Хотя, конечно, я мог его в тот день огорчить. Пошел бы мяч чуть ниже или чуть выше — 1:0. Тогда не знаю, как все потом сложилось бы. Но, как говорится, счет на табло.

***

К середине тайма в действиях гостей стала появляться нервозность. Всегда хладнокровный и спокойный Хлестов потерял мяч в финальной трети, и Веретенников уже вываливался один на один с Филимоновым. Вратарь москвичей здорово сыграл на опережении.

Второй убойный момент волжане создали на 42-й минуте. Нидергаус навесил с правого фланга на уровне груди. Веретенников решил в прыжке достать этот мяч — получилось довольно неуклюже.

Спартаковцы ожили прямо перед перерывом и дважды ужалили «Ротор». Сначала мяч после удара Тихонова срикошетил от защитника и прошел рядом со штангой. А затем Титов ворвался в штрафную, накрутил двух оппонентов и с левой ноги целил в ближнюю «девятку». Мяч попал в сетку с внешней стороны.

Ромащенко закрыл Веретенникова

После перерыва «Ротор» продолжил наступление, но теперь все получалось как-то натужно. Волгоградцы доходили до штрафной, а дальше упирались в стену. Спартаковцы гораздо спокойнее защищались и должны были ловить хозяев на контратаке. Ширко вывели один на один с Захарчуком. Александр почему-то не стал сближаться, а решил пробить метров с семи — мимо створа.

Прокопенко снял с игры Нидергауса и Оленикова, выпустив Кривова и Зернова. Именно последний почти сразу мог зажечь свою фамилию на табло. Получив пас на линии штрафной и не сближаясь с Ананко, форвард пробил в левый от себя угол. Смотрелось весьма опасно. Впрочем, Филимонов, похоже, контролировал ситуацию.

— Во втором тайме волгоградцы заметно подсели. Окончательно же их сломал промах Зернова из выгодной позиции, — заметил после финального свистка Титов.

После перерыва лучший бомбардир чемпионата Веретенников потерялся на поле во многом благодаря плотной опеке со стороны Ромащенко.

— Сегодня мне чаще других приходилось играть против Веретенникова. Кроме одного момента в первом тайме, когда я его упустил, лидер волгоградцев ничего не показал, — с гордостью констатировал Ромащенко.

Дуэль между Есиповым и Тихоновым продолжилась и вылилась в словесную перепалку. Арбитр Лом-Али Ибрагимов наградил обоих участников конфликта желтыми карточками.

— Что касается нашей дуэли с Есиповым, не скрою, в первом тайме он меня полностью переиграл, — признал после матча Тихонов. — А после перерыва я сделал необходимые выводы — стал играть с ним более плотно и атаковать в момент приема мяча. Словесная перепалка? Она началась после того, как меня дважды ударили по ногам. Я, конечно, понимаю, что Есипов был на взводе. Ему очень хотелось победить на своем поле. Мы оба выплеснули свои эмоции. Но это нормально, это футбол.

КПД лучшего футболиста России-1996 оказался в итоге выше. На 72-й минуте Тихонов выгрыз мяч на бровке и уже в падении бросил в прорыв Кечинова. Валерий полетел к штрафной, ворвался в нее с острого угла и с левой ноги пробил в дальний угол. Удар получился не слишком сильный — Захарчук не среагировал. 0:1!

— Первый тайм «Ротор» провел просто здорово. Нам с Тихоновым приходилось играть с оглядкой на тылы, часто возвращаться в оборону. Работали на пределе. А во втором тайме соперники устали, и мы этим воспользовались. Когда забил свой гол, понял: это победа! — рассказывал Кечинов.

Положение «Ротора» стало тяжелейшим — надо было забивать два гола. Правда, Зубко довольно быстро мог отыграться. После подачи с углового форвард головой скидывал мяч в дальний угол — мимо створа.

Больше шансов у хозяев не было. А на 78-й минуте Ширко убил интригу в матче, разобравшись в штрафной. 0:2.

Валерий Есипов против Егора Титова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Романцев: «Ротор» дома попал под мощнейший пресс"

«Спартак» стал пятикратным чемпионом страны. На пресс-конференции Олег Романцев назвал главную причину успеха красно-белых — психология.

— Пусть не покажется вам странным, но психологическое преимущество было на нашей стороне. Во-первых, костяк нынешнего «Спартака» вырвал золотые медали в прошлом году в безумно сложной борьбе. А во-вторых, «Ротор» играл дома и попал под мощнейший пресс. Для лидеров волгоградцев в этом матче решался вопрос: сейчас или никогда, что сильно сковывало их действия. Причем груз ответственности давил на «Ротор» все тяжелее с каждой минутой, а мы, наоборот, играли увереннее и увереннее, пока во втором тайме полностью не стали хозяевами положения.

При этом обозреватель «СЭ» был уверен, что Олег Иванович скромно умолчал о том, что стратегически все рассчитал верно, здорово разложил силы по дистанции:

«Спартак» разыгрался к осени, прибавлял с каждым матчем и вполне справедливо добился успеха. Несмотря на обрушившуюся череду игр, команда вот уже два месяца обходилась без очевидных спадов и в физическом плане выглядела прилично. Футболисты «Спартака» оказались правы, когда наперекор журналистам говорили, что сил у них хватит и на Кубок УЕФА, и на чемпионат, и на сборную. Так, в общем-то, и вышло. Аленичев, Тихонов, Титов, Ширко, Кечинов сохранили свежесть вплоть до последней встречи чемпионата, до последней его минуты. Подтверждением верно спланированной подготовки стала не только успешно пройденная осень, но и удачная игра во вторых таймах, когда забивались решающие голы «Вальядолиду» (дважды), «Алании», «Ротору».

А для такой команды, как «Спартак», функциональное состояние не менее важно, чем для тех, кто предпочитает силовой стиль. Игра в короткий пас с типично спартаковскими комбинациями хороша только тогда, когда ведется на скорости с минимальным количеством поперечных передач. Именно таким мы увидели чемпиона на последнем отрезке. Честь и хвала спартаковским тренерам. Олег Романцев, лучший постановщик игры, проявил себя еще и большим знатоком физических возможностей человека. И «Спартак» дарил нам прекрасные игры одну за другой".

Дмитрий Аленичев. Фото «СЭ»

Веретенников: «Все были настроены против «Ротора»

А что же «Ротор»? Во многом Виктор Прокопенко согласился с Романцевым, признав: его команде не хватило победного менталитета.

— По моему глубокому убеждению, такие матчи играются до первого гола, — утверждал на пресс-конференции Прокопенко. — К сожалению, первыми пропустили мы. Я выпустил вместо Нидергауса нападающего Кривова, потом Зернова. Выдвинул из середины поля еще и Веретенникова, но, к сожалению, в этот день игра у него не клеилась. В результате мы не создали ничего путного в атаке и ослабили полузащиту. Ромащенко, который опекал Веретенникова, то и дело угрожал нашим воротам. Мы сломались после первого гола. Провалили игру лидеры. Зациклился на стычках с Тихоновым хорошо отыгравший в первом тайме Есипов. И лишь Шмарко, Жуненко и процентов на 60 Зернов показали свой привычный уровень. Два с половиной футболиста выиграть такой матч не могут... Нет у нас сложившихся в течение нескольких десятилетий победных традиций, как в «Спартаке». Поэтому после матча я сказал ребятам: «Упрекнуть вас, братцы, ни в чем не могу».

Чуть позже Виктор Евгеньевич был уже более резок в оценках:

— Сразу после матча я не стал никого упрекать, сыпать соль на раны. Но, признаться, я думал, что у меня более мужественная команда. Мужское достоинство заключается не только в том, чтобы не беречь в столкновениях ноги и голову, но и прежде всего в умении не теряться в нужный момент, действовать уверенно, в свою обычную силу. Наши ведущие игроки не справились с поставленной перед ними задачей. Все были какие-то зажатые. Как верно заметил Романцев, мы сломались прежде всего психологически. Я всеми силами пытался уберечь ребят от начальственных накачек и всеобщего ажиотажа, но, видимо, так и не сумел этого сделать. «Спартаку» не стыдно проигрывать, если ты знаешь, что сделал для победы все возможное и невозможное. Стыдно проигрывать так безвольно и бездарно!

Через неделю после золотого матча довольно резкое интервью «СЭ» дал Веретенников.

— В этом году упустить для нас чемпионское звание было гораздо обиднее, чем в прошлом, — сказал бомбардир «Ротора». — Особенно неприятно, что мы уступили «Спартаку» именно в очной встрече.

Дмитрий Хлестов против Олега Веретенникова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— «Спартак» доказал, что он сильнее «Ротора»?

— Он обыграл нас в Волгограде и заслуженно стал чемпионом. Но я не считаю, что спартаковцы в целом сильнее нас. Побед в первенстве у нас всего на две меньше. К тому же в решающей встрече не последнюю роль сыграло и отношение к нашей команде.

— Что вы имеете в виду?

— Мне кажется, перед игрой нас пытались унизить. Многие специалисты, не стесняясь в выражениях, говорили, что, мол, в то время, когда «Спартак» бился в Вальядолиде, «Ротор» в Риме играл спустя рукава. Читать и слушать это было очень досадно.

— По-вашему, общественное мнение накануне главного матча сезона было на стороне «Спартака»?

— Дело даже не в «Спартаке». Просто мне показалось, что все настроены против «Ротора» и им все равно — «Спартак» против нас играет или «Динамо». Главное, чтобы победу одержал московский клуб. Сейчас только «Алания» и «Ротор» способны нарушить гегемонию московских клубов. Если же вернуться к общественному мнению, то скажу больше: вся неделя, предшествовавшая последнему туру чемпионата, была посвящена тому, чтобы убить нас морально.

— Интересное заявление. Можете пояснить?

— Я мог бы рассказать много интересного на сей счет, но не стану этого делать.

Горюнов: «Когда-нибудь все карты раскроются...»

Вскоре даже появилась версия, что в год 850-летия Москвы «Спартак» ни при каких раскладах не мог проиграть в том матче...

Об этом же намекал бывший президент «Ротора» Владимир Горюнов, который вспомнил о тех событиях в разговоре с «СЭ» в августе 2020 года.

— До сих пор не дает покоя золотой матч против красно-белых в 1997 году, в котором вы уступили? До чемпионства оставался один шаг.

— Когда-нибудь все карты раскроются.

— Заинтриговали.

— Это был не футбол, а дерьмо... Не хочу об этом.

— Значит, правы те, кто говорит, что в той игре было нечисто?

— Да я не хочу в это верить! Говорили, что кто-то предал и так далее. Но я не верю! Хотя, не скрою, какие-то вещи удивляли.

— Например?

— Почему поменяли Колю Оленикова? Неплохой же защитник. Убрали Нидергауса, который мог забить. Не знаю, столько времени уже прошло. Всякие мысли в голову лезут. Кто-то мне что-то внушает. Но в грех, повторю, не верю.

— Не допускаете, что кто-то мог сдать игру?

— Нет. Вся эта публика была всем обеспечена, все в долларах. Просто один мальчик потом где-то рассказывал, что ему кушать было не на что и он специально ходил в поминальный зал... Это вообще... Он при мне обедал в дорогих ресторанах. Но тем не менее негативно отзывался о Горюнове, хотя в 19 лет получил двухкомнатную квартиру. Ему дали новенький «Фольксваген» немецкой сборки. Как потом люди переобуваются? Ничего не пойму. Приходится разводить руками. Я этого игрока всегда поддерживал. А тот потом взял и нацарапал что-то на меня. Ну что поделать? Бог им всем судья!

Скорее всего, Владимир Дмитриевич говорил это на эмоциях. Уж очень много сил и средств он вложил в «Ротор», а до золота так и не добрался.

Спартаковцы Александр Филимонов, Дмитрий Аленичев, Сергей Горлукович, Константин Головской (слева направо) во время круга почета. Фото «СЭ»

Сам Веретенников как-то резко оборвал разговор о странном характере встречи со «Спартаком»:

— Надо сказать, что мы сами виноваты в том, что довели дело фактически до решающего матча. Могли же стать чемпионами досрочно. И игра со «Спартаком» не имела бы значения. Но благодаря нашим ошибкам «Спартак» вновь получил шанс завоевать золото. А когда все решается в одной встрече равных по силам команд, многое зависит от везения. В тот день удача от нас отвернулась. Каким бы обидным ни было поражение, ужаснее другое. Было дело, подходили люди и намекали, что мы эту игру продали. Я отвечал: «Что у вас с головой? Понимаете, мы же мечтали стать чемпионами!»

Спустя 25 лет Владимир Нидергаус также уверен: в тот день все решилось на футбольном поле, а не в кабинетах.

— Все эти годы мы неоднократно вспоминали детали того матча. Копались, пытались найти ответы. Но никто не подвергал тогда сомнению решения главного тренера. Почему он меня заменил? Сейчас уже у Виктора Евгеньевича не спросишь. Царствие ему небесное. О нем я могу сказать только самые теплые слова. Прекрасный человек, великий тренер. Глыба! Горжусь, что с ним работал. Наверное, и были какие-то шероховатости. Но в памяти осталось только самое хорошее. Общественное мнение накануне игры было против «Ротора»? Ну это же нормальное явление. Матч за золото, вся футбольная пресса из Москвы. Так что этого и следовало ожидать. Все естественно. Я лично к этому был готов и особо не обращал внимания на публикации. Не отвлекался.